O Inter Miami, time de Messi nos Estados Unidos, está sem técnico. Tata Martino, argentino que já comandava a equipe desde antes da chegada do craque, pediu demissão internamente, segundo a imprensa local, e deve oficializar publicamente a saída do cargo na sexta-feira (22).

➡️ Tata Martino pede demissão do Inter Miami de Messi

De acordo com o jornal argentino "Olé", novos nomes já estão sendo monitorados pela diretoria dos Herons, mirando a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025. O mais forte até o momento é de Xavi Hernández, que deixou o Barcelona ao final de 2023-24 alegando necessidade de um ano sabático.

O ex-meia blaugrana, que jogou ao lado de Messi e dos demais craques que marcaram época na Catalunha e estão nos EUA, como Suárez e Busquets, pode topar o movimento por conta do calendário mais folgado na América do Norte. Além disso, tem um perfil que agrada internamente, mas a situação é considerada difícil.

Treinadores brasileiros também foram citados pelo "Olé" como opções. Tite, que deixou o Flamengo em setembro, está livre no mercado e seria uma opção mais viável; Sylvinho, da Albânia, tem vínculo positivo com Messi, já que jogaram juntos no Barça, e também está no radar pelo bom trabalho com a seleção europeia, além de ser assistido por Pablo Zabaleta, amigo do astro.

Projeto do Inter Miami passa pela figura de Messi

A chegada do oito vezes melhor do mundo ao Inter elevou o patamar do clube. Fundados em 2019, os Herons ganharam seu primeiro título com o craque no elenco, erguendo o troféu da Leagues Cup em 2023. Na temporada atual, fizeram a melhor campanha da MLS e herdaram uma vaga no Super Mundial do próximo ano, mas caíram nas oitavas de final para o Atlanta United e decepcionaram.