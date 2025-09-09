Bruno Fernandes recusou três ofertas para seguir no United; saiba

Aos 31 anos, o meia Bruno Fernandes teve a chance de deixar o Manchester United na última janela de transferências ao atrair interesse da Arábia Saudita. Segundo o "talkSport", o português recebeu três ofertas de times do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), incluindo o Al-Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, seu companheiro de seleção.

No início do verão europeu, o Al-Hilal foi o primeiro a abordar os Red Devils, acenando com uma proposta de 100 milhões de libras (R$ 735 milhões na cotação atual) por Bruno Fernandes, que receberia o mesmo valor no contrato oferecido pelos sauditas. Depois, já com Jorge Jesus e João Félix acompanhando Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr entrou em contato com o jogador. Os dois clubes de Riade receberam respostas negativas diante do desejo de Bruno em seguir no Manchester United.

Por fim, já nos últimos dias da janela inglesa, foi a vez do Al-Ittihad tentar convencer Bruno Fernandes. Porém, além da missão de tentar persuadir o meia, a equipe de Laurent Blanc precisaria se desfazer de, ao menos, um estrangeiro para abrir espaço para o português. O trio saudita foi mais incisivo, mas o Bayern de Munique também sondou a situação de Bruno, o que gerou um temor em Old Trafford.

Bruno Fernandes pelo Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Números de Bruno Fernandes no Manchester United

Capitão e um dos principais líderes do Manchester United nos últimos anos, Bruno Fernandes chegou aos Red Devils em janeiro de 2020 e já totaliza 99 gols e 86 assistências em 294 partidas, sendo um alento na interminável fase ruim dos Red Devils.

