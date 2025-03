O prestígio de Mason Mount caiu muito nos últimos anos na Inglaterra. De protagonista e xodó da torcida no Chelsea, o meio-campista inglês passou a ser carta fora do baralho nos Red Devils. Comprado por 64,2 milhões de euros em julho de 2023, o jogador sofreu com lesões e passou longe de justificar o investimento. Em entrevista ao site dinamarquês “SpilXperten”, Paul Parker, lateral-direito do United entre 1991 e 1996, afirmou que o camisa 7 não tem nível para jogar na equipe vermelha de Manchester.

- A contratação do Mount é uma das piores da história do futebol. Um autêntico desastre, não consigo entender o que levou o United a contratá-lo. Acho que nem ele próprio sabe qual é a posição onde joga melhor em campo… Está sempre lesionado, mas será que isso é verdade ou simplesmente não lhe apetece jogar futebol? - declarou, Paul Parker.

- Tenho a certeza de que ele é um bom rapaz, sem dúvida, mas não tem o nível necessário para jogar no Manchester United. Pode não ser o maior problema da equipe, mas também não está sendo útil - concluiu.

Na atual temporada, apesar da esperança de recuperar-se no novo clube, Mount voltou a sofrer fisicamente. O meio-campista tem apenas 13 partidas e um total de 403 minutos em campo. Desde dezembro, trata uma contusão muscular na coxa, mas já retornou aos treinos.

