Bristol City x Wolverhampton: onde assitir e horário do jogo da Copa da Inglaterra

Bristol City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (11), às 9h (horário de Brasília), no Ashton Gate Stadium, em Bristol, na Inglaterra. A partida é válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e terá transmissão da Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O time da casa ocupa a oitava colocação na Championship, campeonato que equivale a segunda divisão do Campeonato Inglês, com 37 pontos. Os visitantes, por sua vez, é o 17° colocado na Premier League, com apenas 16 pontos.

O Bristol City venceu o Derby Coutty sua última partida por 1 a 0, pelo camponato da segunda divisão. O Wolverhampton vem de derrota para o Nottingham Forest por 3 a 0 e precisa se reerguer para continuar vivo na Copa da Inglaterra.

Bristol City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (11) (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Confira as informações do jogo entre Bristol City e Wolves

✅ FICHA TÉCNICA

Bristol City x Wolverhampton

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 9h (de Brasília)

📍 Local: Ashton Gate Stadium, em Bristol, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (straming)

