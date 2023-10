EM GRANDE ESTILO

A equipe do Brighton foi uma das gratas surpresas na última temporada. A saída de Graham Potter, que assumiu o Chelsea, levantou algumas dúvidas quanto à continuidade do trabalho, mas Roberto De Zerbi conseguiu não só manter a boa fase como ainda fazer crescer o futebol da equipe de uma forma altamente vistosa. Na ocasião, o time conseguiu sua primeira vaga para uma competição europeia, jogando a Europa League nesta temporada, e segue jogando bem. Até o momento na Premier League, são 15 pontos em sete jogos, premiando aos Seagulls o sexto lugar da classificação. Os extremos opostos são a questão: os comandados do italiano têm a quarta pior defesa, com 14 gols sofridos, mas o melhor ataque da competição, com 19 tentos anotados.