‘Assustador’: jornais repercutem lesão grave de Musiala no Mundial

O meia-atacante do Bayern de Munique, Jamal Musiala, sofreu uma grave lesão no tornozelo durante o confronto contra o PSG no Mundial de Clubes. O incidente, ocorrido no final do primeiro tempo após um choque acidental com o goleiro Gianluigi Donnarumma, do PSG, chocou a todos e gerou grande repercussão na imprensa internacional, que descreveu a lesão como "terrível" e "arrepiante".

Veja a repercussão dos jornais sobre a lesão de Musiala

As (Espanha)

O jornal espanhol "Diario As" reportou a terrível lesão de Musiala detalhando que o choque com Donnarumma, que saiu para agarrar a bola, resultou em danos severos ao tornozelo, tíbia e fíbula do jogador alemão. O Bayern de Munique expressou apoio em suas redes sociais, escrevendo: "Estamos contigo, Jamal". Os prognósticos iniciais não são nada animadores, indicando uma lesão de consequências fatais para o restante da temporada do atleta. Donnarumma, visivelmente abalado e aos prantos, precisou ser consolado pelos companheiros de PSG e deixou o campo chorando.

Marca (Espanha)

O "Marca", também da Espanha, descreveu a lesão como "arrepiante", destacando o movimento antinatural da perna esquerda de Musiala.

Sky Sports (Inglaterra)

A "Sky Sports", por sua vez, classificou o incidente como uma lesão "extremamente séria", ressaltando que o goleiro do PSG, ao tentar defender a bola, atingiu o tornozelo do atacante de forma não intencional.

A Bola (Portugal)

Em Portugal, o jornal "A Bola" divulgou as imagens fortes, relatando que o goleiro italiano "acabou por partir o pé do alemão" em um lance "um pouco evitável".

continua após a publicidade

Musiala e Donnarumma dividiram a bola no lance que ocasionou na lesão do alemão (Foto: Reprodução)

Situação de Musiala

Após o choque com o arqueiro italiano, Jamal foi atendido pelos médicos e retirado do gramado do MercedesBenz Stadium imediatamente para receber cuidados mais específicos. Na volta do intervalo, o técnico Vincent Kompany colocou Serge Gnabry no lugar do central.

O clube ainda não confirmou a gravidade da lesão, mas estima-se que tenha acontecido uma fratura devido à posição da perna no lance. Após Musiala deixar o gramado, o clube mandou um recado ao atleta.

