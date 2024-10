Evanilson, do Bournemouth, cabeceia para balançar as redes do Aston Villa (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 13:39 • Londres (ING)

A rodada de sábado na Premier League contou com o brilho tardio de brasileiros. Dois empates eletrizantes, conquistados já nos acréscimos das respectivas partidas, foram alcançados com gols de jogadores que são opções para a Seleção de Dorival Júnior.

⚽ ASTON VILLA 1x1 BOURNEMOUTH

O confronto realizado no Villa Park foi extremamente equilibrado. John McGinn chegou a abrir o placar na primeira etapa, mas o tento foi anulado por saída de bola anterior. O marcador só foi inaugurado de fato aos 31 minutos do segundo tempo, com gol de Ross Barkley para os donos da casa, após ajeitada de Leon Bailey na área.

Porém, coube a Evanilson, ex-Fluminense, castigar os torcedores presentes em Birmingham. Praticamente no último lance da partida, em falta pelo lado esquerdo de ataque, Tavernier cruzou na área e o camisa 9 apareceu com liberdade para raspar de cabeça, superando o argentino Dibu Martínez e deixando tudo igual fora de casa. O empate colocou os Cherries na décima colocação, enquanto o Villa perdeu a chance de grudar nos líderes Manchester City e Liverpool, e estacionou em terceiro.

⚽ BRIGHTON 2x2 WOLVERHAMPTON

No Amex Stadium, o domínio dos mandantes era esperado, e se confirmava até certo ponto do duelo. Danny Welbeck e Evan Ferguson, goleadores da equipe comandada por Fabian Hürzeler, construíram a vantagem no marcador em tarde-noite tranquila até então. Porém, aos 43' da segunda etapa, Aït-Nouri diminuiu para os visitantes e colocou fogo no jogo.

Avançando no campo, os Wolves deram espaço para o contra-ataque. O Brighton teve chance de marcar o terceiro em um ataque de quatro contra um, mas o erro de passe gerou o perigo do outro lado. Matheus Cunha, campeão olímpico em 2021, recebeu pelo lado direito, conduziu e procurou opção na área. Sem achar nenhum companheiro livre, o centroavante escolheu finalizar cruzado, e o desvio em Van Hecke matou as chances de defesa de Verbruggen, empatando o duelo.

Este foi apenas o segundo ponto dos visitantes na competição, segurando a vice-lanterna; os Seagulls, por outro lado, deixaram de saltar para o terceiro lugar com a igualdade no placar.

Matheus Cunha foi um dos brasileiros a marcar na rodada da Premier League (Foto: Reprodução / X)

🔰 BRASILEIROS BRILHAM NA PREMIER LEAGUE: VEJA OS JOGOS DA RODADA*

⚽ Leicester 1x3 Nottingham Forest

⚽ Manchester City 1x0 Southampton

⚽ Brentford 4x3 Ipswich Town

⚽ Brighton 2x2 Wolverhampton

⚽ Aston Villa 1x1 Bournemouth

⚽ Everton x Fulham - sábado (26) - 13h30

⚽ Crystal Palace x Tottenham - domingo (27) - 11h

⚽ Chelsea x Newcastle - domingo (27) - 11h

⚽ West Ham x Manchester United - domingo (27) - 11h

⚽ Arsenal x Liverpool - domingo (27) - 13h30

*todos os jogos estão no horário de Brasília