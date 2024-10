Endrick mira recordes de Vini Jr em primeiro Real Madrid x Barcelona

Endrick pode bater recordes de Vini Jr em clássico de Real Madrid contra Barcelona (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Publicada em 26/10/2024 - 08:00

Acostumado a quebrar recordes desde que se tornou profissional, o atacante Endrick pode escrever seu nome na história do futebol espanhol neste sábado (26), às 16h (hora de Brasília), no duelo entre Real Madrid e Barcelona, válido pela 11ª rodada de La Liga.

Isso porque o brasileiro pode quebrar três marcas históricas no mesmo jogo, sendo o mais fácil deles o de jogador mais jovem a atuar no confronto, com 18 anos, três meses e seis dias. Para isso, basta que o jovem entre em campo. Atualmente, a marca pertence ao compatriota Vinícius Júnior (tinha 19 anos e sete meses e 21 dias em seu primeiro clássico).

Por coincidência, as outras duas marcas que podem ser batidas por Endrick também pertencem a Vini Jr: a de brasileiro mais jovem a marcar no clássico e de jogador mais jovem a marcar no confronto neste século - a melhor marca de todos os tempos pertence a Afonso Navarro II, que deixou sua marca pelo Barcelona aos 17 anos, 11 meses e 21 dias, em 1947.

Outros recordes de Endrick

Revelado pelo Palmeiras em 2022, Endrick empilha marcas impressionantes em sua curta carreira. Pelo Verdão, por exemplo, se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo pelo clube na história (16 anos, 2 meses e 15 dias).

Também é o jogador mais jovem da história a marcar pelo clube paulista em qualquer competição (16 anos, 3 meses e 4 dias) e na Libertadores (16 anos, 10 meses e 16 dias). Além disso, é o mais jovem a balançar as redes na história do Brasileirão em pontos corridos (desde 2003), com 16 anos, 3 meses e 4 dias.

Recentemente, Endrick acrescentou ao seu currículo a marca de jogador mais jovem da história a marcar na Champions League (18 anos, 1 meses e 27 dias). Também é o jogador mais jovem a marcar pelo Real Madrid na competição europeia (com a mesma idade) e estrangeiro mais jovem a balançar as redes pelo clube no Campeonato Espanhol (18 anos e 35 dias).

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X BARCELONA

11ª RODADA- LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vini Jr e Mbappé.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick):

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó; Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandoski e Raphinha.

