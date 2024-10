Pep Guardiola observa confronto entre Manchester City e Southampton (Foto: Oli Scarff / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 12:58 • Manchester (ING)

O Manchester City sofreu com uma forte retranca do Southampton no Etihad Stadium, mas venceu por 1 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada da Premier League. Ainda na primeira etapa, Erling Haaland marcou o único tento da vitória dos Citizens.

Com o resultado, os comandados de Pep Guardiola assumiram a liderança momentaneamente, indo a 23 pontos e ultrapassando o Liverpool (21), que ainda joga na rodada. Os visitantes, por sua vez, estacionaram na 19ª colocação e acumulam oito derrotas até o momento.

👀 O GOL DO JOGO

A rede balançou no Etihad ainda no quinto minuto do confronto. Matheus Nunes apareceu pelo lado esquerdo, fez jogada pela linha de fundo e cruzou na área. Haaland, mesmo sendo agarrado pela marcação de Bednarek, se esticou na entrada da pequena área e finalizou alto, superando Ramsdale para inaugurar o marcador.

O restante do jogo foi de grande pressão dos donos da casa que tiveram mais posse de bola e finalizaram cinco vezes mais do que o adversário. Porém, o bloqueio montado ao redor da área impediu que o placar fosse mais elástico; Cameron Archer chegou a acertar uma bola no travessão em contra-ataque e quase deixou tudo igual. No último lance, Haaland voltou a aparecer e teve a chance de matar o jogo, mas parou em boa defesa do goleiro Ramsdale.

Haaland comemora gol pelo Manchester City contra o Southampton (Foto: Oli Scarff / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 1x0 Southampton

9ª rodada - Premier League



📅 Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Derek Eaton e Akil Howson (auxiliares); Sam Allison (quarto árbitro); David Coote e Simon Long (VAR)



🥅 Gol: Erling Haaland (MCI - 5' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Mateo Kovacic (MCI); Adam Lallana, Flynn Downes e Adam Armstrong (SOU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Savinho, Phil Foden, Bernardo Silva e Matheus Nunes (Ilkay Gündogan); Erling Haaland



SOUTHAMPTON (Técnico: Russell Martin)

Aaron Ramsdale, Kyle Walker-Peters, Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek, Jack Stephens e Ryan Manning (James Bree); Tyler Dibling (Adam Armstrong), Flynn Downes (Kamal Sulemana), Adam Lallana (Joe Aribo) e Mateus Fernandes; Cameron Archer (Paul Onuachu)