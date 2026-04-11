Pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol? Entenda a regra
Entenda o que diz a regra sobre o cobrador pisar na linha lateral.
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No futebol, um detalhe simples na cobrança de lateral gera muita dúvida: pode o cobrador pisar em cima da linha lateral ou precisa ficar totalmente fora? A resposta está na Regra 15 – O arremesso lateral, que define com precisão como os pés do executante devem ficar posicionados no momento do lançamento. A regra permite que o jogador pisar na linha, desde que não invada totalmente o campo de jogo, garantindo que o lance seja executado com segurança, mas sem dar margem para vantagens ilegais. O Lance! explica se pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol.
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Na versão em português da Regra 15, o texto de aplicação destaca que o cobrador deve ficar de pé e de frente para o campo, com o corpo voltado para a direção de onde a bola entrará em jogo novamente. Essa postura garante que o arremesso seja feito de forma clara e visível, mas o ponto que mais costuma confundir torcedores é justamente o posicionamento dos pés em relação à linha lateral.
Pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol?
A Regra 15 deixou bem claro que o jogador pode, sim, tocar a linha lateral com os pés, mas de maneira controlada. O que a regra diz, em termos práticos, é que parte de cada um dos pés do cobrador precisa estar sobre a linha lateral ou sobre o terreno exterior a essa linha. Em outras palavras, o árbitro aceita duas situações para a cobrança ser válida:
- O jogador pisar em cima da linha, com parte de cada pé encostando na linha lateral e outra parte já fora do campo.
- O jogador colocar parte dos pés fora do campo, sem que nenhum pedaço do calçado cruze para dentro do campo de jogo.
A partir desse entendimento, o cobrador ganha liberdade para escolher o ponto de apoio que lhe der melhor equilíbrio, desde que o corpo e os pés respeitem o limite da linha. Isso permite que o atleta se apoie na demarcação para ter impulso, sem precisar recuar totalmente para fora, o que poderia atrasar ou atrapalhar o lance.
Quando a cobrança vira irregular por posição dos pés
A regra proíbe expressamente o cobrador de ir além da linha lateral durante a execução. O que gera infração é quando o jogador pisa totalmente dentro do campo, ou seja, sem que nenhuma parte de nenhum pé esteja sobre a linha ou fora dela. Nesse caso, ele está, na prática, começando dentro do campo, o que dá uma vantagem indevida de posição em relação à defesa.
Quando o árbitro entende que houve esse tipo de invasão:
- O lateral é considerado cobrado de forma irregular.
- O árbitro repassa o lateral para a equipe adversária, que terá o direito de arremessar a bola exatamente no mesmo local de onde a bola saiu, como forma de punição e de reequilibrar o jogo.afsetubal.
Além disso, se o jogador atrasar indevidamente a cobrança, ou repetir tentativas com pés invadindo o campo, o árbitro pode aplicar cartão amarelo por perda de tempo e insistência na infração, mantendo a disciplina no reinício do jogo após a bola cruzar a linha lateral.
Como o árbitro interpreta o piso da linha em campo
Na prática, a arbitragem não usa régua para medir décimos de centímetro dos pés, mas observa claramente se há contato com a linha ou com o exterior do campo. Em lance rápido, basta uma parte mínima do pé tocando a linha lateral para que o lance seja considerado regular. Se o atleta estiver com o pé totalmente dentro do campo, sem nenhum ponto de apoio fora da linha, o árbitro costuma interromper a cobrança antes mesmo do arremesso e ordenar que o jogador reajuste a posição.
Essa interpretação garante que o cobrador tenha espaço para arremessar com conforto, mas sem avançar territorialmente sobre a defesa. O árbitro também observa se o jogador mantém o corpo voltado para o campo, utilizando as duas mãos corretamente (lançando por trás e por cima da cabeça), conforme exigido pela Regra 15; caso contrário, o lance pode ser repetido ou repassado para o adversário, conforme o erro cometido.
Em resumo, a regra permite que o cobrador de lateral pise na linha, desde que parte de cada pé esteja sobre a linha ou no exterior do campo, garantindo equilíbrio e segurança no reinício da partida após a bola cruzar a linha lateral.
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