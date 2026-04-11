Pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol? Entenda a regra

Se houver invasão total do campo, a cobrança será interrompida e o jogador deverá reajustar a posição.

O cobrador pode pisar na linha lateral, desde que parte de cada pé esteja sobre ela ou fora do campo.

No futebol, um detalhe simples na cobrança de lateral gera muita dúvida: pode o cobrador pisar em cima da linha lateral ou precisa ficar totalmente fora? A resposta está na Regra 15 – O arremesso lateral, que define com precisão como os pés do executante devem ficar posicionados no momento do lançamento. A regra permite que o jogador pisar na linha, desde que não invada totalmente o campo de jogo, garantindo que o lance seja executado com segurança, mas sem dar margem para vantagens ilegais. O Lance! explica se pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol.

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Na versão em português da Regra 15, o texto de aplicação destaca que o cobrador deve ficar de pé e de frente para o campo, com o corpo voltado para a direção de onde a bola entrará em jogo novamente. Essa postura garante que o arremesso seja feito de forma clara e visível, mas o ponto que mais costuma confundir torcedores é justamente o posicionamento dos pés em relação à linha lateral.

Pode pisar na linha para cobrar lateral no futebol?

A Regra 15 deixou bem claro que o jogador pode, sim, tocar a linha lateral com os pés, mas de maneira controlada. O que a regra diz, em termos práticos, é que parte de cada um dos pés do cobrador precisa estar sobre a linha lateral ou sobre o terreno exterior a essa linha. Em outras palavras, o árbitro aceita duas situações para a cobrança ser válida:

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O jogador pisar em cima da linha, com parte de cada pé encostando na linha lateral e outra parte já fora do campo. O jogador colocar parte dos pés fora do campo, sem que nenhum pedaço do calçado cruze para dentro do campo de jogo.

A partir desse entendimento, o cobrador ganha liberdade para escolher o ponto de apoio que lhe der melhor equilíbrio, desde que o corpo e os pés respeitem o limite da linha. Isso permite que o atleta se apoie na demarcação para ter impulso, sem precisar recuar totalmente para fora, o que poderia atrasar ou atrapalhar o lance.

Quando a cobrança vira irregular por posição dos pés

A regra proíbe expressamente o cobrador de ir além da linha lateral durante a execução. O que gera infração é quando o jogador pisa totalmente dentro do campo, ou seja, sem que nenhuma parte de nenhum pé esteja sobre a linha ou fora dela. Nesse caso, ele está, na prática, começando dentro do campo, o que dá uma vantagem indevida de posição em relação à defesa.

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Quando o árbitro entende que houve esse tipo de invasão:

O lateral é considerado cobrado de forma irregular. O árbitro repassa o lateral para a equipe adversária, que terá o direito de arremessar a bola exatamente no mesmo local de onde a bola saiu, como forma de punição e de reequilibrar o jogo.afsetubal.

Além disso, se o jogador atrasar indevidamente a cobrança, ou repetir tentativas com pés invadindo o campo, o árbitro pode aplicar cartão amarelo por perda de tempo e insistência na infração, mantendo a disciplina no reinício do jogo após a bola cruzar a linha lateral.

Como o árbitro interpreta o piso da linha em campo

Na prática, a arbitragem não usa régua para medir décimos de centímetro dos pés, mas observa claramente se há contato com a linha ou com o exterior do campo. Em lance rápido, basta uma parte mínima do pé tocando a linha lateral para que o lance seja considerado regular. Se o atleta estiver com o pé totalmente dentro do campo, sem nenhum ponto de apoio fora da linha, o árbitro costuma interromper a cobrança antes mesmo do arremesso e ordenar que o jogador reajuste a posição.

Essa interpretação garante que o cobrador tenha espaço para arremessar com conforto, mas sem avançar territorialmente sobre a defesa. O árbitro também observa se o jogador mantém o corpo voltado para o campo, utilizando as duas mãos corretamente (lançando por trás e por cima da cabeça), conforme exigido pela Regra 15; caso contrário, o lance pode ser repetido ou repassado para o adversário, conforme o erro cometido.

Em resumo, a regra permite que o cobrador de lateral pise na linha, desde que parte de cada pé esteja sobre a linha ou no exterior do campo, garantindo equilíbrio e segurança no reinício da partida após a bola cruzar a linha lateral.