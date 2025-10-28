Brasileiros marcam, e Benzema supera CR7; confira resultados da Copa do Rei Saudita

Quatro partidas foram realizadas, nesta terça-feira (27), pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. No principal duelo, o Al-Ittihad contou com o brilho de Karim Benzema para derrotar o Al-Nassr, que perde mais uma chance de vencer um título desde a chegada de Cristiano Ronaldo. Mais cedo, o Al-Hilal, com gol de Marcos Leonardo, superou o Al-Okhdood e seguiu vivo na competição.

Resultados da Copa do Rei Saudita

Al-Nassr 1x2 Al-Ittihad

O Al-Ittihad garantiu vaga na final da Copa do Rei da Arábia Saudita ao vencer o Al-Nassr por 2 a 1, fora de casa, em um duelo marcado por intensidade e reviravoltas. A equipe de Sérgio Conceição saiu na frente ainda no primeiro tempo, após uma rápida transição ofensiva: Diaby tabelou com Benzema e devolveu para o atacante francês abrir o placar com categoria.

O Al-Nassr reagiu pouco depois, com um belo gol de Ângelo, que tabelou com Cristiano Ronaldo para empatar o confronto. No entanto, antes do intervalo, o time visitante voltou à frente com Aouar, que aproveitou cobrança de falta rápida e finalizou com precisão no canto direito do goleiro Bento. A estratégia ofensiva de Jorge Jesus, com muitos atacantes, deixou o meio-campo vulnerável e facilitou as ações do Al-Ittihad.

Na segunda etapa, o cenário mudou com a expulsão de Al Julaydan, que deixou o Al-Ittihad com um a menos após uma entrada violenta. Mesmo pressionando até o fim, o Al-Nassr não conseguiu converter as chances criadas — Cristiano Ronaldo chegou a desperdiçar uma oportunidade clara em um lance de cavadinha. Com eficiência defensiva, o Al-Ittihad segurou o resultado e avançou à final, onde enfrentará o Al-Hilal.

Al-Ittihad venceu Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

Al-Okhdood 0x1 Al-Hilal

Fora de casa, o Al-Hilal derrotou o Al-Okhdood, por 1 a 0, e avançou na Copa do Rei Saudita. O gol da equipe de Simone Inzaghi foi marcado por Marcos Leonardo, de pênalti, nos acréscimos da primeira etapa. Com o time misto, a maioria dos astros da equipe entraram apenas no segundo tempo e asseguraram a vitória construída pelo atacante brasileiro.

Marcos Leonardo chegou ao sétimo gol na temporada, sendo o segundo em dois jogos. Na última sexta-feira (24), o brasileiro marcou na vitória contra o Al-Ittihad, que será o adversário do Al-Hilal nas quartas de final da competição.

Pela Liga Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Outros resultados

Segunda-feira (27)

1 . Al Fateh 2x0 Al-Riyaadh 2 . Al Khaleej 1 (5)x(3) 1 Al Tawoon 3 . Al Kholood 1x0 Al-Najma 4 . Al Baten 0x3 Al-Ahli

Terça-feira (28)

Al Quadisiya 3x1 Al Hazm

Al-Shabab 1x0 Al Zulfi

