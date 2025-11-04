Alexander-Arnold e Xabi Alonso: os reencontros de Liverpool x Real Madrid
Liverpool e Real voltam a se enfrentar pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
O sorteio da fase de liga da Champions League colocou novamente Liverpool e Real Madrid em rota de colisão. Esta será a sexta vez nas últimas sete temporadas que os clubes se enfrentam pela competição — seja na fase inicial, no mata-mata ou até em finais. O duelo da temporada 2025/26 ganha um tempero especial com os retornos de Trent Alexander-Arnold e Xabi Alonso a Anfield, ambos com história marcante pelos Reds.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus se encantam com atuação de cria do Palmeiras: ‘Maestro incontestável’
Fora de Campo03/11/2025
- Futebol Internacional
Ex-algoz do Flamengo é classificado como ‘melhor do mundo’
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Guardiola elogia astro do Manchester City: ‘No nível de Messi e CR7’
Futebol Internacional03/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Alexander-Arnold enfrenta o Liverpool logo após saída
Formado nas categorias de base do Liverpool, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, de 27 anos, deixou o clube ao fim da temporada 2024/25, logo após conquistar a Premier League. Ao longo de sua trajetória com os Reds, somou 354 partidas, 92 assistências e 23 gols, além dos títulos da Champions League (2018/19) e da Premier League (2019/20 e 2024/25).
A saída, no entanto, foi cercada de tensão e críticas da torcida, principalmente pela forma como o jogador conduziu a negociação e pelo destino escolhido: o Real Madrid, rival responsável por derrotar o Liverpool em duas finais recentes da Champions (2017/18 e 2021/22).
Em entrevista à "Prime Video Sport", o lateral-direito inglês revelou que, por respeito ao time que o formou, não pretende comemorar caso marque um gol contra os Reds.
— Se eu marcar, não vou comemorar. Não — afirmou o jogador, que ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid.
Alexander-Arnold deixou o Liverpool após duas décadas no clube. O defensor optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias da torcida, que lamentou sua saída antes do fim da última temporada.
Recuperado de uma lesão muscular, o inglês tem chances de voltar à equipe titular comandada por Xabi Alonso, outro ex-jogador do Liverpool, e reconhece que o confronto terá um peso especial.
— Quando o sorteio foi feito, todos sabiam que isso ia acontecer. Era um confronto que parecia inevitável. Será um jogo muito difícil, e o ambiente em Anfield vai tornar tudo ainda mais intenso — disse.
Xabi Alonso retorna a Anfield como treinador
Ídolo histórico do Liverpool e campeão da Champions League de 2004/05, Xabi Alonso é reverenciado pela torcida dos Reds, mas voltará a Anfield em outra condição: a de técnico adversário.
Diferentemente de Alexander-Arnold, esta não será a primeira vez que Xabi enfrenta o ex-clube em Anfield. Na última temporada, ainda à frente do Bayer Leverkusen, o espanhol foi derrotado por 4 a 0 pela equipe então comandada por Arne Slot.
Como jogador do Liverpool, Alonso disputou 210 partidas, marcou 18 gols e deu 19 assistências entre 2004 e 2009. Seguindo um caminho semelhante ao de Arnold, o meio-campista deixou o clube rumo ao Real Madrid na temporada 2009/10, integrando uma equipe estrelada que também contava com Cristiano Ronaldo e Kaká.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias