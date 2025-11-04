Alexander-Arnold e Xabi Alonso: os reencontros de Liverpool x Real Madrid

O sorteio da fase de liga da Champions League colocou novamente Liverpool e Real Madrid em rota de colisão. Esta será a sexta vez nas últimas sete temporadas que os clubes se enfrentam pela competição — seja na fase inicial, no mata-mata ou até em finais. O duelo da temporada 2025/26 ganha um tempero especial com os retornos de Trent Alexander-Arnold e Xabi Alonso a Anfield, ambos com história marcante pelos Reds.

Alexander-Arnold enfrenta o Liverpool logo após saída

Formado nas categorias de base do Liverpool, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, de 27 anos, deixou o clube ao fim da temporada 2024/25, logo após conquistar a Premier League. Ao longo de sua trajetória com os Reds, somou 354 partidas, 92 assistências e 23 gols, além dos títulos da Champions League (2018/19) e da Premier League (2019/20 e 2024/25).

A saída, no entanto, foi cercada de tensão e críticas da torcida, principalmente pela forma como o jogador conduziu a negociação e pelo destino escolhido: o Real Madrid, rival responsável por derrotar o Liverpool em duas finais recentes da Champions (2017/18 e 2021/22).

Trent Alexander-Arnold, agora no Real Madrid, enfrentará o Liverpool pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Em entrevista à "Prime Video Sport", o lateral-direito inglês revelou que, por respeito ao time que o formou, não pretende comemorar caso marque um gol contra os Reds.

— Se eu marcar, não vou comemorar. Não — afirmou o jogador, que ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid.

Alexander-Arnold deixou o Liverpool após duas décadas no clube. O defensor optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias da torcida, que lamentou sua saída antes do fim da última temporada.

Recuperado de uma lesão muscular, o inglês tem chances de voltar à equipe titular comandada por Xabi Alonso, outro ex-jogador do Liverpool, e reconhece que o confronto terá um peso especial.

— Quando o sorteio foi feito, todos sabiam que isso ia acontecer. Era um confronto que parecia inevitável. Será um jogo muito difícil, e o ambiente em Anfield vai tornar tudo ainda mais intenso — disse.

Xabi Alonso retorna a Anfield como treinador

Ídolo histórico do Liverpool e campeão da Champions League de 2004/05, Xabi Alonso é reverenciado pela torcida dos Reds, mas voltará a Anfield em outra condição: a de técnico adversário.

Diferentemente de Alexander-Arnold, esta não será a primeira vez que Xabi enfrenta o ex-clube em Anfield. Na última temporada, ainda à frente do Bayer Leverkusen, o espanhol foi derrotado por 4 a 0 pela equipe então comandada por Arne Slot.

Como jogador do Liverpool, Alonso disputou 210 partidas, marcou 18 gols e deu 19 assistências entre 2004 e 2009. Seguindo um caminho semelhante ao de Arnold, o meio-campista deixou o clube rumo ao Real Madrid na temporada 2009/10, integrando uma equipe estrelada que também contava com Cristiano Ronaldo e Kaká.

Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, é ex-jogador do Liverpool (Foto: Divulgação/ X/Liverpool)

