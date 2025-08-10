Brasileiros brilham, e Chelsea goleia Milan em amistoso
Chelsea fez 4 a 1 no Stamford Bridge no último amistoso da pré-temporada
O Chelsea venceu o Milan no último amistoso de ambos na pré-temporada por 4 a 1, no Stamford Bridge, com direito a gol de João Pedro, assistência de Andrey Santos e boa atuação de Estêvão, além da estreia de Modrić na equipe rubro-negra. Com ajudinha do time italiano, os Blues fizeram dois gols e passaram a jogar com um a mais já nos 18 minutos iniciais: o zagueiro Andrei Coubiș, do time italiano, fez um gol contra aos cinco minutos e foi expulso aos 18. A partida aconteceu neste domingo (10), às 11h (de Brasília).
O primeiro tempo foi dominado pelo Chelsea, que marcou cedo e controlou o placar. O Milan teve muita dificuldade de sair jogando e, principalmente a partir da expulsão, usou bastante o ponta Rafael Leão como válvula de escape, mas com pouca efetividade. No segundo tempo, Modrić deu gás ao time da Itália, melhorando a saída de bola e o dinamismo no meio de campo, mas Estêvão – que entrou na metade final da etapa – sofreu pênalti e Delap ampliou o placar, quebrando a expectativa do Milan, apesar de ter descontado momentos depois com Fofana. O jovem brasileiro entrou muito bem, arriscando e mostrando ao treinador que pode ser peça fundamental no ataque do atual campeão do Mundial de Clubes. Andrey Santos, que também entrou no decorrer do jogo, deu linda assistência de costas para o gol em tapa de Delap, que fechou a goleada.
⚽ Como foi a partida entre Chelsea e Milan?
Os ingleses não tomaram conhecimento dos italianos. Em apenas oito minutos, os Blues abriram 2 a 0: o primeiro, aos cinco minutos, com grande ajuda do próprio Milan – Coubiș fez contra após batida de falta na pequena área. Três minutos depois, João Pedro recebeu cruzamento de Pedro Neto na medida, com bola trabalhada desde a defesa, e deu um belo cabeceio para o fundo da rede. A situação para o Rossoneri, que já estava ruim, piorou aos 18 minutos: Coubiș – o mesmo que marcou contra o próprio gol – foi expulso por interromper uma chance clara de João Pedro, que corria sozinho em direção ao Maignan. Vermelho direto. O Milan teve muita dificuldade para sair jogando, tendo a primeira tentativa de troca de passes na área adversária apenas aos 37 minutos. Instantes depois, em cobrança de falta batida na barreira, Rafael Leão aproveitou novo cruzamento na área e fez de cabeça, mas estava em posição irregular. No último lance da metade inicial, Chelsea fez um tiroteio na área com chutes de Palmer, Cucurella e Pedro Neto, todos cortados pelo setor defensivo italiano.
No intervalo, Milan fez a estreia do principal nome de sua janela, o craque Luka Modrić. Mesmo com 39 anos, o croata mostrou o motivo de já ter sido eleito o melhor jogador do mundo. Com passes diferenciados, Modrić mudou a dinâmica da troca de passes italiana, com boa movimentação na zona intermediária do campo. A primeira mudança do Chelsea foi a troca de Chalobah, que sentiu a perna após queda, por Acheampong. Momentos depois: pacotão inglês de substituições: Palmer, Reece James, João Pedro e Enzo Fernández deram lugar a Estêvão, Malo Gusto, Liam Delap e Andrey Santos, respectivamente. E logo surtiram efeito: no cruzamento de Delap, Estêvão foi puxado na área e sofreu pênalti, convertido pelo próprio Delap. A equipe italiana diminuiu com Fofana, após boa assistência de Saelemaekers, mas Chelsea continou na pressão. Em bela jogada individual, Estêvão arrancou da direita para a entrada da área e lançou uma bomba, obrigando Maignan a fazer boa defesa. Aos 28, outro momento de trocas por Enzo Maresca: Pedro Neto, Gittens, Caicedo e Cucurella saíram para Walsh, George, Essugo e Hato entrarem. Allegri também fez mexidas, sacando Loftus-Cheek, Saelemaekers e Musah para as entradas de Eletu, Diego Sia e Matteo Duțu. O ex-vasco Andrey Santos, de costas para o gol, deu lindo passe para Delap marcar o seu segundo na conta pessoal e o quarto do Chelsea, fechando a goleada.
📄 Escalações
🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; Reece James (Malo Gusto), Trevoh Chalobah (Josh Acheampong), Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella (Jorrel Hato); Moises Caicedo (Dário Essugo), Enzo Fernandez (Andrey Santos), Pedro Neto (Reggie Walsh), Cole Palmer (Estêvão); Jamie Gittens (Tyrique George), João Pedro (Liam Delap).
🔴 Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; F. Terracciano, Tomori, Coubis, Saelemaekers; Musah, Ricci (Luka Modrić), Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leão.
✅ Ficha técnica
Chelsea 🆚 Milan
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres;
🥅 Gols: Coubis (contra), 5'/1°T (1-0); João Pedro, 8'/1°T (2-0); Liam Delap, 22'/2°T (3-0); Y. Fofana, 25'/2°T (3-1); Liam Delap, 45'/2°T (4-1).
🟨 Cartão amarelo: —
🟥 Cartão vermelho: Coubis (Milan)
📆 O que vem por aí?
O Chelsea inicia sua temporada na Premier League já no próximo domingo (17), contra o Crystal Palace. A estreia será em casa, no Stamford Bridge, às 10h (horário de Brasília).
No mesmo dia, às 16h15 (horário de Brasília), o Milan faz seu primeiro jogo na Copa da Itália, tendo o Bari como adversário na rodada inicial, também em sua casa, o Estádio San Siro.
