Brasileiro projeta estreia do Talleres e elogia preparação com Tevez

O Talleres de Córdoba inicia sua caminhada na temporada 2026 do futebol argentino nesta sexta-feira (23), contra o Newell's Old Boys, pela primeira rodada do Torneio Apertura. Após um ano marcado pela conquista da Supercopa Internacional, o atacante brasileiro Rick Jhonatan, uma das principais referências ofensivas da equipe, analisou o momento do clube e projetou os desafios para o novo ciclo sob o comando do técnico Carlos Tevez.

Adaptação e expectativas

Vindo de uma experiência no futebol da Bulgária, Rick avaliou sua temporada anterior como um período fundamental de transição e aprendizado. O jogador valorizou o título conquistado e a oportunidade de trabalhar com Tevez, demonstrando otimismo para consolidar seu desempenho em 2026.

— A temporada passada foi de muito aprendizado. Atuar no futebol argentino depois de jogar na Bulgária era um desafio, mas que acabou se tornando uma experiência incrível. Fiz bons jogos, pude contribuir com a equipe, ser treinado por um ídolo e conquistei um título. Espero que 2026 seja uma temporada de vitórias e muito sucesso para mim e para o clube. Estou preparado para isso — afirmou o atacante.

O fator casa

A partida desta sexta-feira marca o reencontro do time com sua torcida no Estádio Mario Alberto Kempes. O último jogo oficial em casa ocorreu em novembro, na eliminação para o Boca Juniors pelas oitavas de final do Clausura 2025. Rick Jhonatan ressaltou a importância do apoio maciço das arquibancadas para começar a competição com o pé direito.

— Nossa torcida sempre joga junto com a gente. Em cada jogo que jogamos no Kempes, temos cerca de 50 mil pessoas que para nós são fundamentais, sempre com muita paixão e garra, todos juntos. Faremos de tudo para estar à altura desse apoio — declarou.

Rick Jhonatan em ação pelo Talleres (Foto: Divulgação/Talleres)

Preparação intensiva

O Talleres realizou uma pré-temporada de 14 dias concentrada em Buenos Aires, visando a maratona de jogos do primeiro semestre. Segundo o brasileiro, o período serviu para integrar os novos reforços e fortalecer a unidade do grupo liderado por Tevez. O objetivo traçado para o Apertura é superar o desempenho do último torneio e avançar nas fases decisivas.

— Sabemos que temos que entregar bons resultados neste início de ano, principalmente após a eliminação precoce pro Boca. Temos totais condições de buscar a classificação para o mata-mata mais uma vez, mas com a possibilidade de chegar mais longe. O clube se reforçou bem nesta janela, e temos um elenco qualificado para poder sonhar grande — concluiu Rick.

