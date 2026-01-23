Liziero aproveita sequência em Portugal e lidera assistências da equipe na Liga

Aos 27 anos, o ex-volante são-paulino Igor Liziero vive uma nova e boa fase em sua carreira. Titular do time campeão paulista em 2021 sob o comando de Hernan Crespo, Liziero amargou um longo período sem jogos no Morumbi na última temporada, e a transferência para o Nacional, tradicional equipe portuguesa sediada na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, fez bem ao talentoso meia canhoto.

Desde que desembarcou na Europa, Liziero jogou todos os jogos da equipe, que também conta com outro ex-são-paulino, o atacante Paulinho Boia. Já são 18 rodadas seguidas na equipe titular, não tendo ficado de fora de um único jogo. Dono das bolas paradas e peça-chave na construção das jogadas, o brasileiro tem quatro assistências na Liga, líder do elenco.

- Foi uma decisão acertada vir ao Nacional, uma equipe tradicional da elite de Portugal que me dá condições de ter uma sequência. Estou feliz aqui, adaptado, minha família vive bem, e dentro de campo as coisas tem acontecido a meu favor. Tenho tido uma sequência importante para desempenhar meu melhor futebol - afirmou o cria de Cotia.

Com 17 pontos em 18 jogos, o Nacional ocupa a 15ª posição na Liga Portuguesa. No próximo domingo (25), a equipe recebe o Rio Ave (11º), adversário direto. Liziero confia na reação do time da Ilha, que vive um jejum de quatro jogos sem vitória.

- O Rio Ave faz um bom campeonato e será difícil, mas fizemos uma semana de trabalho muito boa. As equipes são muito equiparadas, e os detalhes definem os resultados. Estamos trabalhando nisso para voltar a vencer e trazer um respiro na tabela - comentou o ex-jogador de São Paulo, Inter e Coritba.

