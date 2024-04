Emerson Royal e Richarlison juntos após partida (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 10:44 • Londres (ING)

O Tottenham está mirando a venda de um brasileiro de seu elenco para o próximo mercado europeu. Trata-se do lateral-direito Emerson Royal, que também defende a Seleção, e pode deixar Londres em julho.

Segundo o "Football Insider", os Spurs têm como principal objetivo na janela do meio do ano a contratação de um 'novo Harry Kane', que seria uma espécie de jogador referência do clube por muitos anos. Para isso, precisaria balancear as contas financeiras, e Royal seria um dos nomes com possibilidade de ser vendido.

De acordo com a imprensa europeia, o lateral chegou a ser alvo de clubes da Arábia Saudita em janeiro, mas as conversas não avançaram. O interesse do Oriente Médio, porém, poderia ser a melhor saída para a venda dos londrinos. Atualmente, Emerson tem um valor de mercado estimado em 18 milhões de euros (o equivalente a R$ 97 milhões), além de um contrato com duração até o fim do primeiro semestre de 2026.

- Se eles vão procurar compras no mercado europeu, vão precisar balancear as contas, e precisarão fazer uma decisão em relação ao futuro de Emerson - disse o jornalista Pete O'Rourke.

O brasileiro começou a perder espaço no Tottenham com a chegada de Ange Postecoglou, que optou por dar a titularidade ao espanhol Pedro Porro. Nesta temporada, são 20 partidas, tendo sido titular em apenas 11, e contribuído com apenas um gol, na estreia da Premier League, frente ao Brentford.