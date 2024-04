Cano está fora da estreia do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense estreia na Libertadores na noite desta quarta-feira (3). O Tricolor não conta com diversos jogadores, sobretudo, o artilheiro Germán Cano. Mas quem deve ser o grande substituto do atacante argentino? Confira o resultado da enquete do Lance! abaixo.

(Foto: Canal do Lance! Fluminense WhatsApp)

