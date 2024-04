Jogador da seleção argentina está no Benfica (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 03/04/2024 - 09:17 • São Paulo (SP)

Di María descartou o retorno à Argentina para a próxima temporada e, recentemente, chegou a ser cogitado pelo São Paulo. Contudo, o clube não deve se aproximar do jogador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ Se liga nessa boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O meia-atacante tinha o desejo claro de voltar ao Rosario Central, clube que o revelou. Porém, ameaças feitas por narcoterroistas argentinos à família do atleta fizeram com que ele repensasse a ideia. Mesmo com a indefinição, o Tricolor descarta o nome no momento, segundo apuração do Lance!.

Em fevereiro, o presidente Júlio Casares não fechou as portas para a chegada de Di María no futuro, mas já tinha deixado claro que o São Paulo não fará grandes movimentações neste semestre.

- Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano. Muitos duvidavam. O Calleri, o Rafinha, o Arboleda, todos foram grandes contratações. Porque renovação de contrato é grande contratação. O Di María apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora, o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro - declarou o mandatário, na ocasião.

Segundo publicação inicial da Jovem Pan, o São Paulo pensava em Di María para substituir James Rodríguez, que tinha permanência incerta. Porém, o colombiano se acertou com o Tricolor e ficou para disputar a temporada de 2024.

Agora, o meia-atacante argentino dá prioridade para uma renovação com o Benfica, seu atual clube, ou uma transferência ao futebol da Arábia Saudita.

Di María recebendo a faixa de capitão de Messi em Argentina x Equador; atleta chegou a ser cogitado pelo São Paulo (Foto: Divulgação/AFA)