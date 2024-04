Ex-presidente da Federação Espanhola é detido e liberado após prestar depoimento

Luis Rubiales é detido ao retornar à Espanha (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 09:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi detido na manhã desta quarta-feira (3). Ele chegava de volta à Espanha, quando foi levado por membros da Guarda Civil, que investiga supostos contratos irregulares durante sua gestão. O dirigente prestou depoimento e foi liberado em seguida.



Rubiales, que chegou em um voo procedente da República Dominicana, foi abordado ainda na aeronave por agentes da Guarda Civil, que o levaram em uma van para evitar passar por jornalistas que esperavam na porta do avião, informou o canal de televisão La Sexta.



O ex-presidente da RFEF foi levado ao quartel da Guarda Civil de Tres Cantos, nos arredores de Madri. Ele pode responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, administração injusta e formação de organização criminosa.



Entenda mais sobre o caso



A detenção de Rubiales ocorreu no âmbito de uma investigação sobre suposta corrupção, que levou à buscas na sede da Federação Espanhola em 20 de março e à prisão de sete pessoas, que agora estão em liberdade após prestarem depoimento.



Neste mesmo dia, a polícia também revistou a casa de Rubiales em Granada, na região sul da Andaluzia, embora ele já estivesse na República Dominicana.



A investigação aponta para "supostos atos criminosos associados à corrupção em negócios, má administração e lavagem de dinheiro", afirmou a Justiça espanhola.



Segundo a imprensa do país, os contratos sob suspeita estariam associados à transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita ou às obras de restauração do estádio La Cartuja em Sevilha, entre outros.



Rubiales esteve no comando da RFEF desde 2018 até sua renúncia no ano passado após o caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo feminina na Austrália.



* Por AFP

Luis Rubiales é investigado por quatro crimes (Foto: Eidan Rubio/RFEF/AFP)