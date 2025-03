Brasileiro pode se tornar artilheiro da Copa da Inglaterra; entenda

Na lista de maiores goleadores do Fulham na temporada, Rodrigo Muniz terá a chance de ampliar seu número não só no clube, como também ser o artilheiro da Copa da Inglaterra. Nas quartas de final da competição, a equipe londrina entra em campo no próximo sábado, dia 29, para receber o Crystal Palace.

Rodrigo Muniz soma três gols na competição até aqui, sendo o artilheiro do Fulham. Fato é que, mesmo três tentos atrás de Josh Magennis, atual jogador com mais gols do torneio, o brasileiro tem grandes chances de alcançar a conquista simbólica.

Magennis atua pelo Exeter, que já foi eliminado da Copa da Inglaterra. O mesmo se aplica a outros jogadores que estão na frente ou empatados com o brasileiro: R.J Jones, por exemplo, tem quatro tentos, mas seu time, o Peterborough, já foi eliminado. Gassan Yahyai e Jonny Smith são outros exemplos.

Rodrigo Muniz celebra gol pelo Fulham (Foto: Paul Currie/Shutterstock)

Confira os concorrentes a artilheiro da Copa da Inglaterra 🎯

1️⃣ Josh Magennis (Exeter)- 6 gols/eliminado

2️⃣ R.J. Jones (Peterborough) - 4 gols/eliminado

3️⃣ Georginio Rutter (Brighton) - 3 gols

3️⃣ Jack Clarke (Ipswich Town) - 3 gols/eliminado

3️⃣ James Mcatee (Manchester City) - 3 gols

3️⃣ Jonny Smith (Wigan) - 3 gols/eliminado

3️⃣ Milurin Osmajic (Preston) - 3 gols

3️⃣ Rodrigo Muniz (Fulham) - 3 gols

3️⃣ Nico O'Reilly (Manchester City) - 3 gols

3️⃣ Gassan Yahyai (Charlton) - 3 gols/eliminado

3️⃣ Thelo Asgaard (Luton) - 3 gols/eliminado

3️⃣ Tyler Walton (Accrington) - 3 gols/eliminado

Jogos das quartas de final da Copa da Inglaterra