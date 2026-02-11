Nesta quarta-feira (11), cinco grandes duelos movimentaram a tarde da Premier League. Com equipes brigando por liderança, recuperação e contra o rebaixamento, os confrontos oscilaram entre jogos eletrizantes e atuações discretas. Com Manchester City e Liverpool entre os destaques do dia, veja como foram as partidas.

Manchester City vence Fulham com tranquilidade

O Manchester City venceu o Fulham por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), no Etihad Stadium, e chegou aos 56 pontos na Premier League. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola reduziu a diferença para o líder Arsenal para três pontos. O Fulham, por sua vez, sofreu a terceira derrota consecutiva e segue no meio da tabela.

Jogadores do Manchester City comemorando gol contra o Fulham (Foto: Paul Ellis/AFP)

Ainda no primeiro tempo, o City construiu a vantagem. Semenyo abriu o placar e, depois, deu assistência para Nico O'Reilly ampliar. Haaland marcou o terceiro e chegou a 11 participações em gols contra o Fulham em oito jogos, com oito gols e três assistências. Na etapa final, Guardiola promoveu mudanças, reduziu o ritmo e administrou o resultado.

Burnley vira sobre Crystal Palace e conquista primeira vitória desde outubro

O Burnley venceu o Crystal Palace por 3 a 2, fora de casa, em partida movimentada no Selhurst Park. A equipe de Scott Parker buscou a virada ainda no primeiro tempo, depois de sair atrás no placar com dois gols de Larsen, reforço recém-chegado do Wolves. Mejbri descontou aos 40, Jaidon Anthony empatou aos 44 e, nos acréscimos, Lerma marcou contra e consolidou a virada do Burnley.

Na segunda etapa, o ritmo caiu. O Crystal Palace tentou pressionar, mas não foi efetivo. Com o resultado, o Burnley conquistou sua primeira vitória na Premier League desde outubro. A equipe segue na 19ª posição, mas reduziu a distância para o West Ham, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Crystal Palace permanece no meio da tabela.

Nottingham Forest e Wolves empatam sem gols em jogo de poucas chances

Nottingham Forest e Wolverhampton empataram por 0 a 0 no City Ground, em partida marcada pelo domínio territorial dos mandantes e pela ineficiência ofensiva de ambas as equipes. O Forest finalizou 16 vezes no primeiro tempo, mas não marcou. Na segunda etapa, o Wolves equilibrou as ações, e José Sá fez defesa crucial em cobrança de escanteio nos minutos finais.

O empate mantém o Wolverhampton na lanterna da Premier League, agora com quatro jogos seguidos sem vencer. O Nottingham Forest segue a três pontos do West Ham, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e perdeu a chance de se afastar da degola.

Aston Villa sofre, mas vence Brighton com gol contra nos minutos finais

O Aston Villa venceu o Brighton por 1 a 0 no Villa Park, em partida tensa e equilibrada. O gol da vitória saiu aos 41 minutos do segundo tempo, contra de Jack Hinshelwood. Até então, as equipes pouco haviam criado chances claras de gol.

Com o resultado, o Aston Villa se manteve na briga pelo título, agora a seis pontos do líder Arsenal. O Brighton segue na faixa intermediária da tabela, sem aproximação das zonas de classificação para competições europeias.

Liverpool vence Sunderland fora de casa e quebra invencibilidade de um ano do mandante

O Liverpool venceu o Sunderland por 1 a 0 no Stadium of Light, com gol de Van Dijk, e encerrou uma sequência invicta do adversário em seus domínios. O Sunderland não perdia em casa havia cerca de um ano e era a única equipe da Premier League com 100% de aproveitamento como mandante na temporada.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 49 pontos e se manteve na sexta posição, ainda vivo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O Sunderland sofreu a segunda derrota seguida e segue no meio da tabela, sem conseguir se aproximar da zona de classificação europeia.

