Ex-Corinthians, Caetano celebrou a vaga conquistada no mata-mata da Champions League da Ásia com o Vissel Kobe, do Japão. Na terça-feira (10), a equipe do defensor brasileiro derrotou o Seul FC por 2 a 0, mas já assegurou a passagem para a próxima fase de forma antecipada.

Restando apenas uma rodada para o fim da Champions League da Ásia, o Vissel Kobe precisa apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo A. Caetano afirmou que o desempenho é motivo de orgulho dentro do elenco.

- Falta um jogo para encerrar a primeira fase, mas estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho. Perdemos só uma partida e mesmo assim foi com um gol nos acréscimos. Agora é jogar o compromisso que resta e se preparar para o mata-mata. Sabemos da dificuldade dessa fase da competição, já que enfrentaremos os times árabes, mas temos de capacidade de encará-los. Vamos para a fase final com a cabeça erguida.

Na atual temporada, o Vissel Kobe está de treinador novo, o alemão Michael Skibbe. Nas últimas partidas, o comandante optou por escalar Caetano como lateral-esquerdo, uma função que não é nova para o atleta. Até por isso, ele se diz à vontade para ser escalado mais vezes pelo setor.

- Estou à disposição do treinador para jogar onde for melhor para a equipe. Me habituei a jogar pela lateral esquerda mesmo sendo zagueiro. Não é novidade para mim. Não sinto muito esse deslocamento. Até pelo fato do outro lateral subir muito mais para o ataque, eu dou uma equilibrada pela esquerda. Subo mais na boa. Se for para ajudar o time, não vejo nenhum problema.

O Vissel Kobe encerra sua participação na primeira fase da Champions League da Ásia na terça (17), contra o Johor Darul Tazim, da Malásia. Antes, na sexta-feira (13), o time volta a campo pelo Campeonato Japonês contra o Varen Nagasaki.

