Real Sociedad vence Athletic Bilbao no Dérbi Basco, e garante vantagem na Copa do Rei
Duelo de volta acontece no dia 4 de abril
A Real Sociedad derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (11), no estádio San Mamés, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. O gol solitário da partida foi marcado por Beñat Turrientes, aos 19 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de San Sebastián joga por um empate na volta para avançar à final.
O clássico basco, conhecido por historicamente reunir torcedores das duas equipes misturados nas arquibancadas sem conflitos, teve um primeiro tempo tenso e equilibrado. O placar permaneceu zerado até os 19 minutos da etapa final, quando a Real Sociedad acionou a pressão alta no campo de defesa adversário. Beñat Turrientes roubou a bola, que sobrou para Mikel Oyarzabal. O atacante esperou a aproximação dos companheiros e rolou para Gonçalo Guedes, que tocou de primeira para Turrientes finalizar sem goleiro.
Com a vantagem, a Real Sociedad passou a administrar o resultado. A equipe donostiarra controlou as ações e esperou o momento para tentar ampliar. O Athletic Bilbao, teve dificuldades para criar chances claras. Os ataques foram pouco efetivos, e a equipe basca não conseguiu superar a defesa adversária.
Semifinais em aberto na Copa do Rei
A vantagem construída pela Real Sociedad fora de casa coloca o Athletic Bilbao em situação delicada. O time de Bilbao precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 4 de março, no estádio Anoeta, para avançar direto à final. Vitória simples dos donostiarras leva a decisão para os pênaltis.
Do outro lado da chave, Barcelona e Atlético de Madrid iniciam o confronto semifinal nesta quinta-feira (12).
