Lanterna da Premier League, o Wolverhampton empatou em 0 a 0 com o Nottingham Forest, fora de casa, e chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no Campeonato Inglês. A partida marcou o segundo compromisso do clube inglês após a saída do atacante Jhon Arias, negociado com o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A saída do colombiano não provocou mudanças significativas no desempenho da equipe. O Wolves seguiu com dificuldades ofensivas e dependente da solidez defensiva para pontuar. Diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o time inglês foi dominado durante quase todo o duelo, mas conseguiu segurar o resultado graças à ineficácia do Nottingham Forest e à atuação do goleiro José Sá.

continua após a publicidade

A equipe mandante teve amplo domínio territorial e de posse de bola, mas pecou nas finalizações. O Forest chutou mais de 30 vezes ao gol, com apenas quatro conclusões de real perigo. A pressão aumentou com o passar do tempo, mas o gol não saiu. O Wolves, por sua vez, pouco ameaçou, mas cumpriu a proposta de anular o adversário.

Para além da saída de Arias, o confronto colocou frente a frente personagens conhecidos do futebol brasileiro. Pelo Wolverhampton, João Gomes, ex-Flamengo, foi titular no meio-campo. André, ex-Fluminense, não foi relacionado. Pedro Lima, joia revelada pelo Sport, ficou no banco de reservas.

continua após a publicidade

Pelo Nottingham Forest, Morato, ex-São Paulo, começou entre os titulares. Jair, ex-Santos e Botafogo, e Igor Jesus, um dos ídolos recentes do Botafogo, começaram no banco. O atacante, no entanto, entrou na segunda etapa. Murillo, ex-Corinthians, ficou fora devido a lesão e não foi relacionado.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como foi o jogo entre Wolves x Nottingham Forest?

Jogando em casa, o Nottingham Forest dominou completamente a partida desde os minutos iniciais. Diante do lanterna da Premier League, a equipe inglesa impôs pressão e buscou o resultado fácil, mas esbarrou na própria ansiedade e na falta de eficiência nas finalizações.

No primeiro tempo, o Forest encerrou com 56% de posse de bola, 16 finalizações e duas grandes chances criadas. O Wolverhampton, por sua vez, finalizou apenas duas vezes na etapa inicial, ambas sem levar perigo real ao gol adversário. Apesar do domínio, o placar não foi aberto.

Lorenzo Lucca em ação no duelo entre Wolves e Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Na segunda etapa, o Wolves conseguiu equilibrar um pouco mais as ações. A equipe visitante passou a chegar com mais frequência ao ataque, ainda que de forma tímida. O Forest, porém, seguiu como protagonista, acumulando finalizações e mantendo a pressão sobre a defesa adversária. A melhor chance do jogo saiu em cobrança de escanteio, defendida por José Sá.

O nervosismo tomou conta da equipe mandante com o passar do tempo. Quanto mais o relógio avançava, mais o Forest se lançava ao ataque de forma precipitada. A pressa comprometeu a precisão das jogadas. O Wolves, mesmo acuado, seguiu firme na proposta defensiva e garantiu o ponto fora de casa.

O empate mantém o Wolverhampton na última posição da Premier League, agora com quatro jogos consecutivos sem vitória. O Nottingham Forest, por sua vez, perdeu a chance de ultrapassar adversários diretos na tabela e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.