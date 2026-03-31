Brasileiro 'esquecido' por Ancelotti vira alvo de gigante espanhol
Mateu Alemany comanda ofensiva para fechar com volante brasileiro de 26 anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético de Madrid já começou a desenhar o seu elenco para a temporada 2026-27 e o alvo principal está bem definido. Trata-se do brasileiro Ederson, meio-campista que se tornou um dos pilares da Atalanta. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o diretor esportivo colchonero, Mateu Alemany, viajou pessoalmente à Itália para se reunir com Antonio Percassi, presidente da equipe de Bergamo.
- Futebol Internacional
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Apesar do status de estrela na Serie A Italiana, Ederson ainda busca seu espaço definitivo na Seleção Brasileira. O volante viveu um momento agridoce com a Seleção Brasileira em 2025 quando foi convocado por Carlo Ancelotti em junho para os jogos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, o jogador da Atalanta não foi utilizado em nenhum dos dois jogos, permanecendo como opção no banco de reservas.
O encontro teve como objetivo acelerar os termos de uma transferência que promete ser uma das mais disputadas do próximo verão europeu. O Atlético quer evitar que o "poderio financeiro" da Premier League tire o jogador de seu alcance.
O Atlético de Madrid quer pagar cerca de 35 milhões de euros (R$ 190 milhões), podendo chegar a 40 milhões com bônus. Mas o clube italiano avalia seu camisa 13 em 50 milhões de euros.
Com contrato até 2027, esta será a última grande janela para a Atalanta lucrar alto com o brasileiro antes que ele entre em seu último ano de vínculo. Para o jogador, um salário entre 4 e 5 milhões de euros anuais já está no radar do projeto espanhol.
O interesse de Diego Simeone no brasileiro não é de hoje. Ederson é visto como o "meio-campista total": forte na marcação, intenso fisicamente e com boa chegada ao ataque. Ele chegaria para resolver problemas crônicos no setor, que sofre com as lesões recorrentes de Johnny Cardoso e Pablo Barrios, além da idade avançada do ídolo Koke.
