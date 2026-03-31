menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Brasileiro 'esquecido' por Ancelotti vira alvo de gigante espanhol

Mateu Alemany comanda ofensiva para fechar com volante brasileiro de 26 anos

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Alessandra Ferreira,
Dia 31/03/2026
14:15
Éderson - Seleção Brasileira
imagem cameraÉderson é alvo do Atlético de Madrid para a próxima temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Atlético de Madrid já começou a desenhar o seu elenco para a temporada 2026-27 e o alvo principal está bem definido. Trata-se do brasileiro Ederson, meio-campista que se tornou um dos pilares da Atalanta. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o diretor esportivo colchonero, Mateu Alemany, viajou pessoalmente à Itália para se reunir com Antonio Percassi, presidente da equipe de Bergamo.

continua após a publicidade

Éderson - Atalanta
Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Sylvain Thomas / AFP)

Apesar do status de estrela na Serie A Italiana, Ederson ainda busca seu espaço definitivo na Seleção Brasileira. O volante viveu um momento agridoce com a Seleção Brasileira em 2025 quando foi convocado por Carlo Ancelotti em junho para os jogos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, o jogador da Atalanta não foi utilizado em nenhum dos dois jogos, permanecendo como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

O encontro teve como objetivo acelerar os termos de uma transferência que promete ser uma das mais disputadas do próximo verão europeu. O Atlético quer evitar que o "poderio financeiro" da Premier League tire o jogador de seu alcance.

O Atlético de Madrid quer pagar cerca de 35 milhões de euros (R$ 190 milhões), podendo chegar a 40 milhões com bônus. Mas o clube italiano avalia seu camisa 13 em 50 milhões de euros.

continua após a publicidade

Com contrato até 2027, esta será a última grande janela para a Atalanta lucrar alto com o brasileiro antes que ele entre em seu último ano de vínculo. Para o jogador, um salário entre 4 e 5 milhões de euros anuais já está no radar do projeto espanhol.

Diego Simeone sob o comando do Atlético de Madrid (Foto: Javier SORIANO / AFP)

O interesse de Diego Simeone no brasileiro não é de hoje. Ederson é visto como o "meio-campista total": forte na marcação, intenso fisicamente e com boa chegada ao ataque. Ele chegaria para resolver problemas crônicos no setor, que sofre com as lesões recorrentes de Johnny Cardoso e Pablo Barrios, além da idade avançada do ídolo Koke.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias