Na briga contra o rebaixamento, Tottenham anuncia novo treinador

O Tottenham anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do técnico italiano Roberto De Zerbi. O treinador de 46 anos chega para substituir Igor Tudor, demitido após apenas sete partidas no comando dos Spurs. De Zerbi assinou contrato de cinco temporadas e terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe nas últimas sete rodadas da Premier League.

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Nascido em Brescia, na Itália, De Zerbi iniciou a carreira de treinador no Sassuolo, onde ganhou reconhecimento pelo estilo de jogo ofensivo e baseado na posse de bola. Em 2021, assumiu o Shakhtar Donetsk e conquistou a Supercopa da Ucrânia, seu primeiro título como técnico.

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No Brighton, levou o clube à melhor campanha da história na Premier League e garantiu a primeira classificação para competições europeias. Em seu trabalho mais recente, no Olympique de Marseille, o time francês terminou como vice-campeão da Ligue 1 na temporada 2024/25, garantindo vaga na Champions League.

Missão complicada de salvar o Tottenham

A proposta do Tottenham, segundo a ESPN, inclui um bônus caso De Zerbi consiga evitar o rebaixamento. O clube também enxerga no italiano o nome ideal para liderar uma reconstrução do elenco a partir da próxima temporada, caso a missão imediata seja cumprida.

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O Tottenham ocupa atualmente a 16ª colocação na Premier League, com apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento. A estreia de De Zerbi será no dia 12 de abril, contra o Sunderland, fora de casa. Antes de assumir, o italiano terá cerca de dez dias para trabalhar com o elenco e preparar a equipe para a reta final do campeonato.

De Zerbi durante o jogo do Marseille contra o Rennes, pela Ligue 1 (Foto: Fred Tanneau/AFP)

– Estou muito feliz em me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo. Em todas as minhas conversas com a diretoria do clube, a ambição para o futuro ficou clara — construir uma equipe capaz de alcançar grandes conquistas, fazendo isso com um estilo de jogo que empolgue e inspire nossos torcedores. Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longo prazo para dar tudo de mim para concretizá-la – disse De Zerbi, ao site oficial do clube.

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