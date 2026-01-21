Brasileiro 'esquecido' é eleito Melhor da Partida em partida de Champions

Mesmo atuando grande parte do confronto com um jogador a menos, o Copenhagen conseguiu segurar o empate diante do Napoli e somou um ponto importante na penúltima rodada da fase de liga da Champions League. O resultado garantiu ao time dinamarquês o terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na competição e manteve a equipe na zona de classificação para os playoffs.

Após o apito final, o zagueiro Gabriel Pereira, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, avaliou o confronto e destacou o peso do empate diante de um adversário considerado favorito. Para o brasileiro, as circunstâncias do jogo exigiram resiliência e espírito coletivo do elenco.

– A gente sabia que seria uma partida muito difícil, o Napoli é uma equipe muito forte. Mas, jogando dentro de casa, o nosso pensamento é sempre de vencer e para essa partida não era diferente. Infelizmente perdemos um companheiro, mas o nosso grupo é muito unido e lutamos por ele durante toda a partida – afirmou o defensor.

Empate mantém Copenhagen vivo na disputa

Com o ponto conquistado, o Copenhagen chegou a oito pontos em sete jogos disputados e ocupa, até a abertura da rodada, a 24ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação ao playoff da Champions. O empate também reforça o bom momento recente da equipe, que vinha de resultados positivos e conseguiu neutralizar o Napoli mesmo em inferioridade numérica.

Gabriel Pereira ressaltou que, diante do contexto da partida, o resultado pode ser valorizado pelo elenco. O defensor destacou a entrega coletiva após a expulsão e a importância de seguir pontuando na reta final da fase de liga.

– Com as circunstâncias da partida, acredito que foi um resultado que também podemos valorizar, porque somamos um ponto e seguimos em busca do nosso objetivo – completou.

Gabriel Pereira eleito MVP em partida da Champions League (Foto: Divulgação/Copenhagen FC)

Além do impacto coletivo, o duelo marcou uma atuação individual de destaque do brasileiro. Gabriel Pereira liderou os números de cortes e interceptações do Copenhagen no confronto e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida entregue pela Uefa.

O zagueiro celebrou o reconhecimento, mas fez questão de dividir o mérito com os companheiros e com a liderança do elenco. Segundo ele, a preparação durante a pausa recente foi determinante para o bom desempenho da equipe.

– Fiquei muito feliz pelo prêmio de melhor da partida, porque é o reconhecimento de um trabalho bem feito. A gente teve uma pausa, fizemos alguns amistosos, busquei me preparar ao máximo e acredito que o nosso time chegou muito bem. Esse prêmio eu compartilho com todo o grupo e principalmente com o nosso capitão – disse.

O Copenhagen encerra sua participação na fase de liga fora de casa. A equipe enfrenta o Barcelona no dia 28 de janeiro, em duelo decisivo para confirmar a presença no playoff da Champions League.

