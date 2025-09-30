Europeus reagem à polêmica de arbitragem em Kairat x Real Madrid: ‘Sabemos’
Real vence segunda consecutiva na Champions
- Matéria
- Mais Notícias
Um pênalti contra o Real Madrid foi marcado em campo, mas anulado pelo VAR. Valeri Gromyko, do Kairat, tenta o corte dentro da área, Dani Ceballos erra o bote e o juiz aponta a marca da cal. Após consultar no árbitro de vídeo, o juiz decidu anular o pênalti. A decisão dividiu opiniões entre os espanhois que acompanhavam o jogo.
Vascaínos se desesperam com lesões antes de Palmeiras x Vasco
Fora de Campo
Ídolo do Corinthians revela papo com Yuri Alberto após cavadinha: ‘Envergonhado’
Corinthians
Estádios do Palmeiras e do Corinthians viram palco para festas de aniversário
Fora de Campo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tradução: O VAR anulou este pênalti contra o Kairat, pior já foi marcado contra o Madrid. Todos sabemos que se fosse para Madri, eles nunca cancelariam.
Tradução: Nenhuma penalidade para Ceballos. Isto é futebol, não La Liga
Tradução: Seja PENALIDADE ou não… ISSO NÃO PODE ser feito. E ainda por cima com uma partida já RUIM.
Tradução: Descaradamente, foi pênalti contra o Real Madrid.
Mbappé brilha em vitória do Real Madrid
Kylian Mbappé está em grande fase na temporada 2025/26 pelo Real Madrid. No último jogo registrado, contra o Atlético em 27/09/2025, ele jogou os 90 minutos, marcou 1 gol, mas não registrou assistências.
Contra o Kairat, Mbappé superou sua atuação no Dérbi madrilenho. Foram três gols anotados em uma atuação maiúscula. Com a vitória, o Real Madrid chega a segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões.
➡️ Real Madrid ganha desfalque de peso para sequência de jogos da Champions League
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias