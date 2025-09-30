menu hamburguer
Europeus reagem à polêmica de arbitragem em Kairat x Real Madrid: ‘Sabemos’

Real vence segunda consecutiva na Champions

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
15:34
Vini Jr em ação pelo Real Madrid conta o Kairat, pela Champions
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid conta o Kairat, pela Champions (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)
Um pênalti contra o Real Madrid foi marcado em campo, mas anulado pelo VAR. Valeri Gromyko, do Kairat, tenta o corte dentro da área, Dani Ceballos erra o bote e o juiz aponta a marca da cal. Após consultar no árbitro de vídeo, o juiz decidu anular o pênalti. A decisão dividiu opiniões entre os espanhois que acompanhavam o jogo.

Tradução: O VAR anulou este pênalti contra o Kairat, pior já foi marcado contra o Madrid. Todos sabemos que se fosse para Madri, eles nunca cancelariam.

Tradução: Nenhuma penalidade para Ceballos. Isto é futebol, não La Liga

Tradução: Seja PENALIDADE ou não… ISSO NÃO PODE ser feito. E ainda por cima com uma partida já RUIM.

Tradução: Descaradamente, foi pênalti contra o Real Madrid.

Mbappé brilha em vitória do Real Madrid

Kylian Mbappé está em grande fase na temporada 2025/26 pelo Real Madrid. No último jogo registrado, contra o Atlético em 27/09/2025, ele jogou os 90 minutos, marcou 1 gol, mas não registrou assistências.

Contra o Kairat, Mbappé superou sua atuação no Dérbi madrilenho. Foram três gols anotados em uma atuação maiúscula. Com a vitória, o Real Madrid chega a segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

