Brasileiro é alvo da Inter de Milão para substituir pivô de crise no Mundial

O meia brasileiro Ederson é alvo da Inter de Milão para substituir Calhanoglu, que foi pivô da crise nos bastidores do Mundial de Clubes. Nesse momento, o clube italiano aguarda uma oferta do Galatasaray pelo turco, segundo o "La Gazzetta dello Sport".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a eliminação da Inter de Milão, Lautaro Martínez e Calhanoglu trocaram farpas publicamente, e o clima não ficou bom para o meia. No entanto, o clube italiano espera receber entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 224 milhões a R$ 256 milhões) por uma transferência.

continua após a publicidade

Internamente, Ederson é bem avaliado por dirigentes e por Chivu, novo treinador da Inter de Milão. O brasileiro é tratado como um sonho, e a Atalanta só aceitaria sentar para conversar com uma oferta na faixa dos 45 a 50 milhões de euros (R$ 288 milhões a R$ 320 milhões).

A Inter de Milão conta com alguns nomes que podem estar na rampa de saída na temporada, como Bisseck, Sebastiano Esposito e Frattesi. Além do trio, Dumfries possui uma cláusula de apenas 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) e pode atrair interesse de outras equipes.

continua após a publicidade

Inter de Milão busca estancar crise após o Mundial

A Inter espera que as férias e as mudanças no elenco com a janela de transferências sirvam para estar a crise exposta no Mundial de Clubes. A equipe italiana teve um fim de temporada decepcionante, em que não conquistou títulos e espera uma mudança para o próximo ciclo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.