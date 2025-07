O que já não estava bom pós goleada na final da Champions por 5 a 0 para o PSG piorou com a precoce eliminação da Internazionale de Milão do Mundial de Clubes para o Fluminense, por 2 a 0, na última segunda-feira (30), em Charlotte. Uma desavença entre o camisa 10 da equipe e outra importante peça do plantel nerazzurri, via imprensa, agitou o já conturbado ambiente.

continua após a publicidade

Após a derrota para o tricolor carioca, o atacante Lautaro Martínez fez duras críticas aos companheiros de time.

— Não quero perder. Agora quero dizer uma coisa: aqui na Inter, você tem que querer ficar. Entendeu? Porque aqui lutamos por objetivos. A mensagem é clara: quem quiser ficar fica. Quem quiser sair sai. Já vi muitas coisas que não gostei. Sou o capitão e quero continuar no topo. A mensagem é clara: quem não quiser ficar, adeus — disparou o argentino.

Lautaro observa disputa pela bola em jogo da eliminação de sua equipe contra o Fluminense (Paul Ellis / AFP)

Poucas horas depois, mais lenha na fogueira: presidente do clube italiano, Giuseppe Marotta, confirmou que a indireta do camisa 10 havia sido para o meio-campista turco Hakan Çalhanoğlu.

continua após a publicidade

— O Lautaro não quis falar, mas eu falo. Foi para o Çalhanoglu. Falaremos com ele. Se tivermos condições de rescindir o contrato, faremos sem nenhum problema — afirmou o mandatário.

Nesta terça-feira (1º), o turco divulgou, em suas redes sociais, uma nota oficial publicada afirmando que sempre apoiou o grupo, questionando a liderança de Lautaro, capitão do time.

continua após a publicidade

Integra da declaração

Após a lesão sofrida na final da Champions League, decidimos partir para os Estados Unidos mesmo assim. Estar lá, mesmo sem entrar em campo, foi importante para mim. Eu queria estar perto do grupo, dar o meu apoio.

Infelizmente, durante um treino nos Estados Unidos, sofri outra lesão em uma área diferente. O diagnóstico foi claro: uma ruptura muscular. Por isso não pude jogar. Não há mais nada. Nenhum histórico. Ontem perdemos. E dói. Vivi isso com tristeza, não apenas como jogador de futebol, mas como alguém que realmente se importa com esta equipe.

Apesar da lesão, logo após o apito final, liguei para alguns companheiros de equipe para demonstrar meu apoio. Porque quando você se importa, é isso que você faz. O que mais me marcou, no entanto, foram as palavras que vieram depois. Palavras duras. Palavras que dividem, não unem. Ao longo da minha carreira, nunca procurei desculpas. Sempre assumi minhas responsabilidades. E nos momentos difíceis, sempre tentei ser uma referência. Não com palavras, mas com ações.

Respeito todas as opiniões, até mesmo a de um companheiro de equipe, até mesmo a do presidente. Mas o respeito não pode ser unilateral. Sempre o demonstrei, dentro e fora de campo. E acredito que no futebol, como na vida, a verdadeira força está em saber respeitar o outro, principalmente nos momentos mais delicados. Nunca traí esta camisa. Nunca disse que não era feliz na Inter. No passado, recebi ofertas, mesmo muito importantes, mas escolhi ficar. Porque sei o que esta camisa representa. E achei que minhas escolhas falavam por si.

Tive a honra de ser capitão da minha seleção e aprendi que o verdadeiro líder é aquele que fica ao lado dos companheiros, não aquele que procura alguém para culpar quando é mais fácil fazê-lo. Eu amo este esporte. Eu amo este clube. E eu amo estas cores. Dei tudo todos os dias. O futuro? Veremos. Mas a história sempre lembrará quem permaneceu de pé. Não quem levantou a voz mais alto.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.