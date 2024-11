Sergio Ramos estaria disposto a defender clube sul-americano, diz jornal

Sergio Ramos está estudando proposta de Boca Juniors (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:45 • Madri (ESP)

O craque espanhol Sergio Ramos está sendo rondado pelo Boca Juniors e analisa proposta para defender a camisa dos "bosteros" ainda no fim de 2024, segundo o jornal espanhol "Relevo". Sem clube desde que saiu do Sevilla, no fim da última temporada, o zagueiro também recebeu propostas de times da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e até de clubes menores da Espanha, mas recusou.

Conforme o portal, o ex-camisa 4 do Real Madrid mantém conversas com o atual técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, com quem trabalhou ao lado no time merengue. Assim como com Juan Román Riquelme, presidente da equipe argentina, que teria apresentado a proposta ao zagueiro.

Com previsão de chegar ao Boca Juniors já neste ano, Sergio Ramos está estudando possibilidade de defender em campo a equipe na volta do Campeonato Argentino, em fevereiro de 2025. Assim, continuaria no Boca até o fim da edição atual, em agosto, quando inicia nova temporada na Europa.

Caso aceite a proposta, Ramos não receberá o mesmo que no Sevilla, onde recebia por volta de 11 milhões de euros - o Boca Juniors estaria disposto a pagar cerca de 5 milhões de euros por temporada, de acordo com o "Revelo". Embora haja a questão financeira, estar na Argentina, jogar na La Bombonera e "se aproximar" da história de Maradona são pontos importantes para o zagueiro, que analisa a proposta do Boca.

A outra opção de Sergio Ramos seria continuar em Madri, na Espanha, para ficar próximo de sua família, que não se mudará para Argentina, caso o zagueiro feche contrato com o Boca Juniors. O perigo é uma das principais "inseguranças" do craque de 38 anos sobre o país sul-americano, segundo o jornal.

Sem clube, o zagueiro se mantém em forma com atividades físicas sozinho ou acompanhado do amigo Topuria. O processo fora dos gramados de Sergio Ramos vem sendo compartilhado pelo jogador nas redes sociais.

