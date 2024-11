Messi e Suárez passam em branco, e Inter Miami perde no mata-mata da MLS

(Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 22:13 • Redação do Lance!

No apagar das luzes do Mercedes-Benz Stadium, o Inter Miami não teve o brilho de Messi e Luis Suárez, e foi derrotado pelo Atlanta United por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), pelo segundo jogo das oitavas de final da MLS. Os gols foram marcados por Davi Martinez, para o clube da Flórida; Derrick Williams e Xande Silva, para os mandantes.

➡️ Liverpool assume a liderança da Premier League com golaço de Salah

Com o resultado, o Inter Miami empatou com o Atlanta United no saldo de gols antes do último jogo das oitavas de final. As equipes se enfrentam para um terceiro jogo no mata-mata da competição, no próximo sábado (9), às 22h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLANTA UNITED 2 X 1 INTER MIAMI

OITAVAS DE FINAL - MAJOR LEAGUE SOCCER

🗓️ Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

🥅 Gols: David Martinez (40'/1°T) para o Inter Miami; Derrick Williams (13'/2°T) e Xande Silva (45+4'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Ronald Hernandez (MIA), Derrick Williams, Bartosz Slisz e Xande Silva (ATL); Tomás Avilés (MIA)

🟥 Cartão vermelho: -

Lionel Messi, em ação pelo Inter Miami contra o Atlanta United, pelas oitavas de final da MLS (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ ESCALAÇÕES

ATLANTA UNITED (Técnico: Rob Valentino)

Guzan; Hernández, Williams, Abram; Lobjanidze, Slisz, McCarty (Tristan Muyumba), Fortune (Xande Silva), Amador; Miranchuk, Thiare (Daniel Rios).

INTER MIAMI (Técnico: Gerardo Martino)

Callender; Avilés, Noah Allen (Leonardo Campana), Martinez; Weigandt, Redondo, Bright (Benjamin Cremaschi), Jordi Alba; Lionel Messi, Luis Suárez, Diego Gómez (Matías Rojas).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rubiel Vázquez-EUA