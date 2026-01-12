Brasileiro do Al-Nasr se destaca e acerta renovação de contrato

O zagueiro Felipe Motta renovou seu contrato com o Al-Nasr até junho de 2028, ampliando o vínculo após uma sequência de boas atuações que o consolidaram como titular absoluto da equipe. Contratado em agosto de 2024, o defensor passou a exercer papel importante no sistema defensivo. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição no Campeonato dos Emirados Árabes.

Com qualidade na saída de bola e forte presença defensiva, Felipe também vem sendo utilizado como lateral-esquerdo, agregando versatilidade ao elenco. Na atual temporada, o brasileiro soma 7 partidas, sendo 4 pela liga emiradense, competição na qual lidera sua equipe em desarmes e interceptações por jogo.

"Essa renovação representa um reconhecimento pelo trabalho que venho desenvolvendo desde que cheguei ao clube. Tive o apoio dos meus companheiros, da comissão técnica e diretoria desde o momento que pisei aqui a primeira vez. Estou muito motivado para seguir evoluindo e ajudar o Al-Nasr a alcançar seus objetivos nas próximas temporadas", afirmou Felipe Motta.

Felipe Motta, do Al-Nasr, teve passagem por Botafogo e Internacional

Revelado no futebol brasileiro, o defensor passou pelas categorias de base de Botafogo e Internacional, se transferindo para o Red Bull Bragantino posteriormente. Felipe fez sua estreia como profissional pelo Inter, na vitória por 2 a 0 sobre o Aimoré, pelo Campeonato Gaúcho.

