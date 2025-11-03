Brasileiro comemora vitória e sequência invicta do Sabah no Azerbaijão

O Sabah manteve a boa fase no Campeonato do Azerbaijão ao vencer o Gabala por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), em partida válida pela décima rodada da competição. O triunfo consolidou a equipe na quarta colocação, com um jogo a menos, e ampliou a invencibilidade para sete partidas consecutivas — quatro vitórias e três empates. O resultado também confirmou o bom momento defensivo da equipe, que soma 13 gols marcados e apenas cinco sofridos na temporada.

Atual campeão da Copa do Azerbaijão, o Sabah tem mostrado consistência sob o comando técnico e continua firme na briga pelas primeiras posições. A diferença para o líder Turan é de apenas três pontos, e o desempenho recente reforça a evolução do time, que busca repetir o sucesso obtido nas competições da temporada anterior.

Retorno importante na defesa

Um dos destaques do elenco, o zagueiro brasileiro Nogueira voltou a atuar após se recuperar de uma lesão que o afastou durante o mês de setembro. A presença do defensor tem sido um fator importante para a solidez do sistema defensivo da equipe, que tem uma das melhores marcas do campeonato. O jogador destacou a satisfação pelo retorno e a importância de contribuir novamente dentro de campo.

– Estou muito feliz por estar retornando e conseguindo ajudar a equipe. Ficar fora é sempre complicado, mas consegui recuperar bem e estou 100%. Conquistamos mais uma vitória importante e mantivemos a sequência positiva no campeonato. Nosso objetivo é continuar na parte de cima da tabela, e cada jogo tem sido tratado como uma decisão – declarou o defensor.

Com a vitória, o Sabah chega à sua quarta conquista nos últimos sete compromissos e mantém vivo o objetivo de disputar o título nacional. A equipe volta a campo na próxima rodada buscando ampliar a série invicta e encurtar ainda mais a distância para o topo da classificação. A regularidade do time e o retorno de peças importantes, como Nogueira, reforçam o otimismo do elenco para o restante da temporada.

Nogueira em ação pelo Sabah, do Azerbaijão (Foto: Divulgação/Sabah)

