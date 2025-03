Pela Champions League, o Real Madrid saiu vitorioso na partida de ida contra o Atlético de Madrid. O jogo, marcado por golaços, aconteceu no Santiago Bernabéu e estava intenso e tal intensidade refletiu nos gramados. Após fazer o gol que desempatou o placar, Brahim provocou Diego Simeone, técnico do Atlético, dizendo: "Fala agora"

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No dérbi de Madri pela Champions League, uma câmera flagrou Brahim Díaz provocando Simeone após marcar o gol de desempate. Na volta ao campo após comemorar o gol, o jogador passou na frente da comissão técnica, olhou a Simeone e provocou: "Fala agora, o que você falou ontem. Fala agora"

continua após a publicidade

Na coletiva antes do confronto, Simeone, comentou que o Real Madrid tentaria compensar a ausência de Bellingham com Camavinga ou Luka Modrić. O treinador também mencionou Brahim Díaz, porém, afirmou que acreditaria que o meio-campista não jogaria. Essas palavras, no entanto, não agradou a Brahim.

➡️ Em jogo de golaços, Real Madrid vence o Atlético na Champions League

Como foi o jogo?

O Real Madrid abriu o placar logo aos três minutos, com Rodrygo aproveitando passe de Valverde para marcar um belo gol. O Atlético de Madrid reagiu e empatou aos 31 minutos com um golaço de Julián Álvarez, que superou Camavinga e acertou o ângulo. O primeiro tempo seguiu equilibrado, mas sem grandes chances para ambos os times.

continua após a publicidade

Rodrygo comemora golaço que abriu o placar para o Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

No segundo tempo, o Real Madrid não manteve o ritmo intenso, e o Atlético ficou mais confortável em campo. Porém, aos nove minutos, Brahim Díaz fez um gol espetacular, driblando a defesa do Atlético e batendo no cantinho de Oblak. Após o gol, Simeone fez mudanças, incluindo a saída de Griezmann, mas a equipe perdeu velocidade. O Real cresceu no jogo, desperdiçou outras chances e controlou a partida até o fim.