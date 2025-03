Brahim Díaz marcou um golaço na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Suspenso devido o acúmulo de três cartões amarelos na competição, Jude Bellingham não participou do confronto e deu lugar a Brahim Díaz, que segurou a responsabilidade e brilhou na partida.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (9), contra o Rayo Vallecano. A partida válida pela 27ª rodada de La Liga será realizada às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O Atlético, por sua vez, enfrenta o Getafe, no mesmo dia e pelo mesmo campeonato, porém às 10h (de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, também em Madri.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade