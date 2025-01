Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 16ª rodada da Bundesliga. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE). O confronto terá transmissões do Canal GOAT, no YouTube, do Nosso Futebol e do OneFootball.

Na tabela da Bundesliga, o Bayer Leverkusen está na vice-liderança com 32 pontos após 15 rodadas, ao conquistar nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Já do outro lado, o Borussia Dortmund soma 25 pontos e é o sexto colocado na competição alemã.

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND X BAYER LEVERKUSEN

16ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT, Nosso Futebol e OneFootball

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Sahin)

Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Bynoe-Gittens, Brandt, Beier; Guirassy.



BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick.

