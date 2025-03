O Borussia Dortmund conseguiu virada sobre o Lille por 2 a 1 nesta quarta-feira (12) e está garantido nas quartas de final da Champions. Em confronto truncado, os aurinegros saíram atrás do placar, com Jonathan David abrindo o marcador ainda dentro dos cinco minutos iniciais e deixando os donos da casa em vantagem no agregado após o 1 a 1 na ida. Porém, em segundo tempo de almanaque, Emre Can e Beier construíram a classificação dos alemães em pleno Stade Pierre-Mauroy.

Agora, a equipe comandada por Niko Kovac terá a dura missão de enfrentar o Barcelona, segundo melhor colocado na fase de liga e que superou o Benfica em dois jogos nas oitavas. As quartas de final estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 16 de abril.

🎯 OS GOLS DO JOGO

Embalado pela grande festa dos torcedores no Pierre-Mauroy, o Lille fez grande pressão nos minutos iniciais e recebeu a recompensa pela ousadia. Com apenas cinco minutos, a equipe recuperou a bola no campo ofensivo com Ismaily, que arrancou e cruzou rasteiro na entrada da área. Jonathan David finalizou de primeira e contou com desvio na defesa e erro do goleiro Kobel para abrir o marcador.

O time de Bruno Genésio, porém, não conseguiu controlar o primeiro tempo, e o Dortmund abriu uma pressão elevada, buscando a reação, mas parando em grandes defesas de Chevalier. No segundo tempo, porém, a história foi diferente: primeiro, aos 7', Guirassy foi derrubado por Meunier na área, e o árbitro Sandro Schärer marcou pênalti. O artilheiro deixou a responsabilidade nas mãos de Emre Can, que bateu com segurança, no meio do gol, para deixar tudo igual.

Dez minutos depois, Guirassy voltou a aparecer para tentar uma tabela com Beier. A devolução, porém, não chegou; o meio-campista girou na área e optou pela finalização no alto, deixando zero chances para Chevalier e colocando o Borussia na frente. A metade final da segunda etapa foi de pressão do Lille, mas Jonathan David, nas melhores chances, parou em defesas de Kobel, e a equipe aurinegra segurou a pressão para se incluir entre os oito melhores do continente.

✅ FICHA TÉCNICA

Lille 1x1 Borussia Dortmund

Jogo de volta - Oitavas de final - Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

🕴️ Arbitragem: Sandro Schärer-SUI (árbitro); Stéphane De Almeida-SUI e Jonas Erni-SUI (auxiliares); Lionel Tschudi-SUI (quarto árbitro); Dennis Johan Higler-HOL e Pol van Boekel-HOL (VAR)

🥅 Gols: Jonathan David (LIL - 5' 1T); Emre Can (BVB - 9' 2T) e Maximilian Beier (BVB - 20' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Thomas Meunier e Ngal'ayel Mukau (LIL); Waldemar Anton, Ramy Bensebaini e Pascal Gross (BVB)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

LILLE (Técnico: Bruno Genésio)

Lucas Chevalier; Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro e Ismaily (Gabriel Gudmunsson); Benjamin André e Ayyoub Bouaddi (Matias Fernandez-Pardo); Rémy Cabella (Chuba Akpom), Ngal'ayel Mukau (André Gomes) e Hákon Arnar Haraldsson (Osame Sahraoui); Jonathan David

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

Gregor Kobel; Waldemar Anton (Ramy Bensebaini), Emre Can, Nico Schlotterbeck e Julian Ryerson; Marcel Sabitzer e Pascal Gross (Salih Özcan); Karim Adeyemi (Jamie Bynoe-Gittens), Julian Brandt (Carney Chukwuemeka) e Maximilian Beier (Giovanni Reyna); Serhou Guirassy