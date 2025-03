O Al-Hilal venceu o Pakhtakor, do Uzbequistão, por 4 a 0 e avançou para as quartas de final da Champions Asiática. Na primeira partida, o "Crescente" havia sido superado por 1 a 0, mas no agregado, a equipe saudita levou a melhor e garantiu a classificação. Titular nos dois duelos, o atacante brasileiro Kaio César celebrou a classificação para as quartas de final do torneio continental.

- Fizemos uma excelente partida e, graças a Deus, conquistamos a classificação. O nosso time se comportou muito bem, soubemos aproveitar as oportunidades e fazer um placar elástico. A equipe deles, por ter feito uma vantagem na primeira partida, veio com o intuito de se trancar na defesa, mas soubemos impor o nosso ritmo e conseguimos vencer bem - disse.

Kaio César, que foi formado nas categorias de base do Coritiba e também defendeu o Vitória de Guimarães, de Portugal, por duas temporadas, chegou ao Al-Hilal no final de janeiro e já conquistou vaga na equipe titular. Em 10 jogos pela equipe de Jorge Jesus, o brasileiro já marcou 1 gol e deu duas assistências.

Na Liga Saudita, o time do "Mister" também vem de vitória e é o vice-líder. Kaio comentou sobre o momento da equipe na temporada.

- Viemos de uma boa vitória na liga e agora também vencemos na Champions. Isso é muito bom para nós nesse momento da temporada. Agora vamos comemorar essa vitória hoje, porque amanhã já começamos a pensar no nosso próximo adversário pela liga, que será o Al-Taawoun. Vamos em busca de vencer e somar mais três pontos - concluiu o brasileiro do Al-Hilal.

