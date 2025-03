Aos 17 anos, Lamine Yamal é um dos grandes nomes do Barcelona na temporada 2024-25. Com um gol e uma assistência, o espanhol se destacou na vitória por 3 a 1 contra o Benfica, pelas oitavas de final da Champions League. O entrosamento com Raphinha, que recebeu assistência do jovem astro no gol que abriu o placar em Montjuïc, tem chamado atenção nas campanhas nacionais e continentais.

Após a vitória e classificação blaugrana, Yamal adotou o modo “sincerão” ao analisar o passe para o primeiro gol do brasileiro no jogo. Após grande jogada individual, o ponta cruzou para Raphinha, que completou para o gol. Porém, a intenção do assistente, na verdade, era a de finalizar.

- Tenho de agradecer ao Raphinha, porque, na verdade, tentei chutar. Ainda bem que ele estava atento e pôde corrigir a minha finalização - afirmou Yamal à Movistar Plus.

Lamine Yamal comemora golaço pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

Minutos depois, foi a vez de balancear as redes. Em um indefensável chute de fora da área, Yamal marcou o segundo do Barcelona na partida e encaminhou a classificação ainda na metade da primeira etapa. Segundo o jogador de La Roja, o golaço foi totalmente proposital, ao contrário do lance no primeiro gol.

- Acho que foi o gol mais bonito que fiz pelo Barcelona. Eu boto no mesmo nível do que marquei na Eurocopa, contra a França. Desde aquele gol, eu tentava marcar da mesma forma. Agora, contra o Benfica, consegui - completou o astro espanhol.

Yamal é protagonista e do Barcelona avança para as quartas

O início do jogo foi marcado pela intensidade do Barcelona, que pressionou o adversário desde o começo. Após uma bela jogada de Yamal, Raphinha aproveitou o chute mascado do espanhol e abriu o placar. No entanto, o Benfica empatou logo em seguida com um gol de cabeça de Otamendi. Mas o Barça não demorou a retomar a vantagem, com um gol maravilhoso de Lamine Yamal.

O time catalão seguiu pressionando, buscando ampliar a vantagem e não dando tempo para o Benfica reagir. Antes do intervalo, Raphinha fez seu segundo gol, fechando o placar da primeira etapa. No segundo tempo, o Barcelona apenas administrou a vantagem e garantiu a classificação.