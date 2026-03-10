Torcedores reagem à jogada de Neymar: 'Só esse lance já garante ele na Copa'

Uma jogada de Neymar nesta terça-feira (10), durante um treino no CT Rei Pelé, debaixo de chuva, foi o suficiente para torcedores se impressionarem com o craque, e o pedirem novamente na Copa do Mundo. O jogador, que foi poupado por escolha da departamento médico da relação para o jogo entre Mirassol e Santos, no Estádio José Maria de Campos Maia, logo mais às 21h30, foi responsável por uma caneta com rolinho "desmoralizante" que agitou as redes sociais.

Com isso, torcedores que defendem o jogador não pouparam elogios e expressaram suas opiniões sobre o comprometimento do craque em disputar a Copa do Mundo. Apesar de estar longe de ser unanimidade entre os brasileiros, alguns ainda afirmam que o atleta de 34 anos precisa focar na parte física, já que a técnica ele não perdeu. Veja os comentários abaixo:

No entanto, a terça-feira foi agitada para o camisa 10 do Santos, que também foi alvo de críticas por ser poupado para esse jogo após a comissão técnica alegar desgaste muscular. Isso porque o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, planejava observar o jogador de perto na partida.

- O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10). Intensificando os trabalhos musculares, Neymar Jr treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro - informou o Peixe.

<strong>Neymar durante treino que realizou a jogada que terminou em caneta - Foto: Raul Barreta/Santos FC.</strong>

O meia utilizou as redes sociais para se pronunciar após ter sua ausência confirmada no confronto de logo mais. Em declarações fortes, com tom de irritação, o jogador criticou comentários e interpretações que circularam nas últimas horas.

– Já que tem muita gente criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Está complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil, muito difícil agradar todo mundo.

