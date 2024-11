A estreia de Rúben Amorim no comando do Manchester United não poderia ser mais caótica do que foi. Além do empate com o modesto Ipswich Town em 1 a 1, pela Premier League, o novo técnico dos Red Devils se desentendeu com um astro da música internacional.

Ed Sheeran, acionista do Ipswich desde agosto, interrompeu uma entrevista do português à Sky Sports para dar um abraço em seu amigo e ex-jogador Jamie Redknapp. Sem entender que estava aparecendo ao vivo na televisão, brincou com os presentes na mesa e, ao notar a presença de Amorim, brincou, dizendo "acho que ele não quer falar comigo". Sem jeito, o comandante concordou com a afirmação, e Redknapp pediu um minuto ao cantor para que pudessem dar continuidade à entrevista.

👀 Veja o momento da confusão ocorrida:

I’m honestly a bit aghast at how rude that was from Ed Sheeran. Amorim should have told them all to get fucked pic.twitter.com/Hjm0VWovdF — Richard (@gamray) November 24, 2024

Na manhã desta segunda-feira (25), Sheeran publicou em sua conta oficial no Instagram um pedido desculpas a Rúben, e atestou que não havia compreendido a entrada ao vivo da Sky Sports.

- Peço desculpas se ofendi Rúben Amorim ontem. Não me atentei ao fato de que ele estava sendo entrevistado naquele momento, apareci para dizer “olá” e “tchau” para Jamie (Redknapp). Agora estou me sentindo um pouco vacilão, mas a vida continua. Foi um grande jogo inclusive, e parabéns a todos os envolvidos - afirmou o cantor.

Nas redes sociais, torcedores do Manchester detonaram a postura de Ed ao invadir a transmissão, e fizeram duras críticas à interrupção feita enquanto o treinador falava sobre o empate em Portman Road. Veja algumas reações:

This was embarrassing from Ed and Sky.



Can tell Amorim was pissed off. — Sam Rafferty (@1SamRafferty) November 24, 2024

Tradução: "Isso foi embaraçoso por parte de Ed e da Sky. Dá para ver que Amorim estava furioso".

Yeah, “hilarious”.



Total lack of respect from Ed Sheeran - who needs to remember he’s just a fan, like anyone else - while Jamie Redknapp acts like a teenager.



Kelly Cates should have had the courage to tell him to move out of picture while a live interview is being conducted. https://t.co/uQdScfX3OS — Rich Francis (@richardkfrancis) November 25, 2024

Tradução: "Sim, foi 'hilário'. Total falta de respeito de Ed Sheeran - que precisa se lembrar que é um fã como qualquer outro -, enquanto Jamie Redknapp age como um adolescente. Kelly Cates deveria ter tido a coragem de mandá-lo sair de quadro enquanto uma entrevista ao vivo está sendo conduzida".

🎤 COMO ED SHEERAN FOI PARAR NO CAMPO?

Ed Sheeran é acionista do Ipswich desde agosto deste ano, após o acesso da equipe à primeira divisão do futebol inglês. Torcedor declarado dos Tractor Boys, a estrela adquiriu cerca de 1,4% das ações por meio da empresa Gamechanger 20 Ltd, e chegou a exercer influência na contratação de um dos jogadores - não divulgado - comprados na reta final da última janela de transferências. O atleta em questão era seu fã e se convenceu do movimento ao receber uma ligação do dono de hits como "Shape of You", "Photograph" e "Thinking Out Loud".

⚽ Ipswich Town 1x1 Manchester United: os gols do jogo

O placar do confronto foi decidido ainda na primeira etapa. Rashford balançou as redes pelos visitantes com menos de dois minutos, após se esticar para desviar cruzamento de Diallo, antecipando o goleiro Muric. Aos 43', depois de pressionar e esbarrar em grandes defesas de Onana, os donos da casa contaram com a sorte e deixaram tudo igual após finalização de Hutchinson, que desviou na defesa mancuniana e tomou o caminho das redes.