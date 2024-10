Candidatos à Bola de Ouro são eleitos piores em campo contra o Barcelona

Mbappé lamenta gol perdido em Real Madrid x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 19:14 • Madri (ESP)

O Real Madrid sofreu uma das piores derrotas da história recente do clube neste sábado (26), diante do clássico contra o Barcelona. O 4 a 0 no Santiago Bernabéu teve requintes de crueldade com as péssimas atuações dos principais jogadores meremgues: Jude Bellingham, apagado, e Kylian Mbappé, mal posicionado na maior parte das oportunidades de ataque, não foram perdoados pelos periódicos espanhóis.

Em análise pós-jogo, o MARCA, de Madri, apontou a dupla entre os piores jogadores em campo. Vini Jr., concorrente do francês e do inglês na briga pela Bola de Ouro, também não fez jogode destaque. Confira o que os jornais afirmaram sobre o trio de estrelas merengue na goleada:

Bellingham e Mbappé são criticados após goleada do Barcelona

KYLIAN MBAPPÉ - NOTA 3

-O francês está muito nervoso. Ele ficou desesperado, olhando para o céu depois de perder outra chance clara de gol.

-Mbappé viveu impedido e mandou para o limbo vários confrontos individuais contra Iñaki Peña. O francês, um dos atacantes mais potentes e rápidos do mundo, não precisa viver tão perto da linha, mas caiu diversas vezes em impedimento, ao ver como um golaço foi anulado no primeiro tempo

JUDE BELLINGHAM - NOTA 3

-O inglês também não está tendo sorte, essas chances do ano passado surgiram sozinhas... O nível do meio-campo caiu bastante no segundo tempo. Bellingham pegou praticamente sem querer um cruzamento de Modric e mandou pra fora na única chance que teve. Não fez nada.

-Bellingham é uma sombra do futebolista que estourou no Bernabéu na temporada passada. E a culpa não é dele, mas sim da gestão que está sendo feita sobre ele. Todos os dias ele joga em uma posição que não é sua e o menino, embora dê tudo de si, não brilha.

Bellingham perdeu chance de fazer gol contra o Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Ao lado de Tchouaméni, Mendy e Lucas Vázquez, a dupla tirou as menores notas do time na derrota que atrapalhou os planos de título do time em LA LIGA. De forma semelhante, Vinícius Jr. caiu de produção na segunda etapa da partida e foi avaliado com a nota 4.5. Confira:

VINÍCIUS JR. - NOTA 4.5

-Foi parado por Cubarsí, zagueiro do Barcelona, em diversas ocasiões. Ele ainda recebeu cartão amarelo por falta sobre Pedri.

Carlo Ancelotti, que sofreu críticas por não ter escalado Endrick para o jogo, também foi mal avaliado pelo periódico. Ele recebeu nota 3.

-A equipe estava quebrada, cansada, não gerava jogo e não conseguia cobrir as enormes falhas que o Barça criava na sua defesa. Momento muito delicado para Ancelotti.

Como foi o jogo?

As emoções em El Clásico no Santiago Bernabéu começaram cedo. Logo no primeiro minuto, Mbappé recebeu de Camavinga na área sem marcação, porém, o camisa 9 foi flagrado por impedimento. Após uma sequência de escanteios do Real Madrid e uma pressão curta do Barcelona, a dupla de ataque merengue foi para o contragolpe: Mbappé deu um passe difícil para Vini Jr, que acertou o travessão.

Apesar de ter desperdiçado algumas chances, o atacante francês foi o mais acionado no primeiro tempo, e teve o VAR como seu antagonista na noite. Aos 31 minutos, Kylian recebeu de Lucas Vázquez em profundidade e encobriu o goleiro blaugrana. Porém, o árbitro de vídeo rapidamente agiu e viu a infração do astro, que estava à frente do último defensor catalão.

Na segunda etapa, as posturas das equipes mudaram drasticamente. Robert Lewandowski aproveitou as chances que os jogadores do Real Madrid não converteram, e puniu em El Clásico com dois gols: em um espaço de três minutos, o polonês recebeu ótimo passe longo de Casadó, nas costas da defesa, entrou livre e abriu o placar para o Barcelona. Na hora do abafa, o camisa 9 marcou novamente, de cabeça, após cruzamento do lateral-esquerdo Balde.

Os Catalães seguiram pressionando e tomando o controle das ações do jogo. Desta vez, Raphinha achou Lamine Yamal, que brilhou sua estrela e marcou o terceiro dos Culés. Para finalizar a goleada do Barcelona, Raphinha deixou o seu ao encobrir Lunin aos 39 do segundo tempo.