‘Previsão’ de Ancelotti fez Vini Jr superar resistência e se tornar favorito à Bola de Ouro

Vini Jr e Ancelotti conversam durante jogo do Real Madrid (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 26/10/2024 - 06:00 • Madri (ESP)

"Vinícius Júnior tem qualidade para conquistar a Bola de Ouro". A frase pode até soar óbvia atualmente, mas não era há quase três anos, quando Carlo Ancelotti, já técnico do Real Madrid, a disse pela primeira vez.

➡️ Carlo Ancelotti crava vencedor da Bola de Ouro

- Vinícius tem qualidade para lutar um dia para conquistar a Bola de Ouro. Benzema, Modric, Courtois e toda a equipe do Real Madrid têm chances. Vinícius sabe bem a sua posição neste elenco, conhece os seus companheiros e não se sente uma estrela porque é humilde. Esta é uma das suas melhores virtudes.

Hoje favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo, o brasileiro precisou superar vários obstáculos para se firmar entre os principais jogadores do futebol europeu, alguns deles dentro do próprio Real Madrid.

Contratado sob enorme expectativa, ainda em 2018, o brasileiro não demorou para receber a primeira oportunidade de defender o clube: em setembro do mesmo ano, atuou por poucos minutos no clássico diante do Atlético de Madrid, por La Liga.

As poucas oportunidades nos jogos seguintes, entretanto, foram o prenúncio do primeiro grande baque que o jogador sofreria em solo europeu: o "rebaixamento" para o Real Madrid Castilla, o time B do clube. À época, a decisão causou estranhamento, mas depois ficou claro que se tratava de uma etapa do processo de adaptação do jogador ao futebol espanhol.

Mas se enganou quem imaginava que a vida de Vini Jr seria mais fácil no elenco principal. Isso porque, depois de promovido definitivamente, o brasileiro precisou encarar a antipatia do então técnico Zinedine Zidane.

Embora elogiasse o brasileiro em entrevistas coletivas, o francês dava poucas oportunidades para o jogador e, quando as dava, era em posições nas quais não estava acostumado a atuar, como a ala-direita (à época, o Real Madrid atuava com três zagueiros).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vini Jr teve poucas oportunidades no Real Madrid quando comandado por Zidane (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Ancelotti e a 'virada de chave' de Vini Jr no Real Madrid

O cenário mudou de vez quando o clube espanhol decidiu recontratar Carlo Ancelotti, em 2021, para o cargo de técnico. Conhecido, entre outras coisas, pela boa relação com jogadores brasileiros ao longo da carreira, o italiano deu, aos poucos, maior sequência para Vinícius Júnior.

Mais que isso: o treinador "adotou" o atacante e mudou sua posição em campo, para deixá-lo mais próximo do gol. Nas entrevistas coletivas, fazia elogios e críticas construtivas, apontando os aspectos que Vinícius devia melhorar para se tornar um jogador de alto nível.

- Ele tem que aprender a ser eficaz em todos os momentos. O que eu mais gosto em Vinícius é que ele tenta o máximo que pode. Percebe-se muito a qualidade que ele tem, (...) é muito intenso com a bola. Ainda tem que melhorar sem ela, mas pode fazer isso sem problemas, porque é humilde e gosta de trabalhar.

Ancelotti deu sequência e lapidou o talento de Vini Jr no ataque do Real Madrid (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

A boa relação entre técnico e jogador ficou tão evidente, que Ancelotti precisou "desmentir" em certa oportunidade que tivesse um vínculo mais próximo com Vini Jr em comparação a outros jogadores. Ainda assim, o treinador nunca deixou de tomar a dianteira para proteger o brasileiro quando este se tornou alvo de críticas mais fortes ou ataques racistas, uma triste rotina dos últimos anos.

Na última sexta-feira (25), o treinador foi categórico ao afirmar que Vinícius Júnior será eleito o Bola de Ouro de 2024, deixando para trás outros jogadores do próprio Real Madrid, como Jude Bellingham e Kylian Mbappé. A confirmação ou não só virá na segunda-feira (28), às 16h (hora de Brasília), em Paris (França).

Antes disso, o Real Madrid enfrenta o Barcelona pela 11ª rodada de La Liga, neste sábado (26), às 16h (de Brasília).