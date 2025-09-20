Depois de viver a melhor temporada da carreira, Raphinha chega como um dos protagonistas na disputa pela Bola de Ouro 2025. O brasileiro figura entre os favoritos ao prêmio, ao lado de Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. A cerimônia de entrega, promovida pela revista France Football, será realizada na próxima segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O atacante do Barcelona foi um dos grandes destaques do futebol mundial na temporada 24/25, alcançando números expressivos com a camisa da equipe catalã e também com a amarelinha. Somando clube e seleção, Raphinha disputou 63 jogos, marcou 38 gols e deu 26 assistências, com um total de 64 participações em gols.

Com média praticamente de uma participação em gol por jogo, o brasileiro chamou atenção pelo desempenho em momentos decisivos. Na Liga dos Campeões, foi artilheiro com 13 gols, balançando as redes em todas as fases de mata-mata até a semifinal, onde o Barcelona foi eliminado para a Inter de Milão. No El Clásico, participou de sete gols em quatro partidas contra o Real Madrid, sendo crucial para os culés vencerem todos os clássicos da temporada. E em LaLiga, foi eleito o melhor jogador do campeonato.

Outros dois nomes fortes concorrentes na briga pela Bola de Ouro são Ousmane Dembélé, do PSG, e Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona. O francês se destacou principalmente na segunda metade da temporada, sendo um dos nomes da equipe francesa na conquista inédita da Liga dos Campeões. Já o atual camisa 10 do Barça, chamou atenção pela regularidade em alto nível com tão pouca idade, tendo completado 18 anos em julho.

Dembélé tem a seu favor o título inédito da Liga dos Campeões, além de ter conquistado outras três taças durante a temporada. Já Raphinha e Yamal, venceram três títulos e chegaram na semifinal da competição continental. O grande fator a favor do brasileiro é o desempenho apresentado durante 24/25, conseguindo transformar a boa performance em números expressivos.

Com 64 participações em gols, Raphinha lidera de maneira isolada o quesito entre as cinco principais ligas europeias. Em comparação com os dois principais nomes na briga pela Bola de Ouro, o brasileiro tem 11 a mais do que Dembélé, com 53, e 17 a mais em relação a Lamine Yamal, que teve 47.