Brasileiros na lista: veja o valor de mercado dos indicados à Bola de Ouro

A France Football, organizadora da Bola de Ouro, maior evento de premiação esportiva do mundo, já definiu os 30 melhores jogadores do mundo. Estes atletas irão concorrer ao prêmio de melhor jogador do na última temporada. Confira no levantamento do Lance! quais são os valores de mercado dos craques.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O evento que acontecerá na próxima segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Lá, o melhor jogador do mundo será escolhido, os 30 nomes que estão competindo são:

Dembélé (Paris Saint-Germain) Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) Jude Bellingham (Real Madrid) Désiré Doué (Paris Saint-Germain) Denzel Dumfries (Inter de Milão) Guirassy (Borussia Dortmund) Haaland (Manchester City) Viktor Gyökeres(Sporting) Hakimi (Paris Saint-Germain) Harry Kane (Bayern de Munique) Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) Robert Lewandowski (Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Matinez (Inter de Milão) Scott Mctominay (Napoli) Kylian Mbappé (Real Madrid) Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) João Neves (Paris Saint-Germain) Pedri (Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olise (Bayern de Munique) Raphinha (Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Van Dijk (Liverpool) Vini Jr. (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Vitinha (Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (Barcelona)

Vinicius Junior antes de Real Madrid x Borussia Dortmund pelo Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Os mais valiosos da Bola de Ouro

Apesar da lista representar os melhores jogadores do mundo na última temporada, apenas 17 destes atletas estão entre os 30 mais valorizados do planeta. Confira quem são os 17 e o valor de cada um em euros e reais.

continua após a publicidade

A ordem da lista abaixo é daqueles que mais têm valor de mercado para os que menos têm.