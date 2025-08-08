menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Boca Juniors rescinde contrato de Marcos Rojo, ex-Manchester United

Defensor não está nos planos do técnico Miguel Ángel Russo e é desligado do clube

Riquelme, presidente do Boca Juniors
imagem cameraJuan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
12:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marcos Rojo acertou a rescisão de contrato com o Boca Juniors e deixará o clube nos próximos dias. A proposta de encerramento do vínculo foi apresentada pela diretoria do clube, liderada pelo presidente Juan Román Riquelme, após o técnico Miguel Ángel Russo informar que não contava com o zagueiro para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Manchester City não cumpre ‘ameaça’ de Guardiola; técnico pode sair do clube

As informações são do portal argentino "TyC Sports". Inicialmente, Rojo pretendia permanecer na equipe, mas mudou de posição após refletir sobre a situação. Estudiantes e Racing surgem como possíveis destinos para o jogador de 35 anos, agora livre no mercado.

A relação desgastada de Boca e Rojo

A relação entre Rojo e o Boca já vinha desgastada, com episódios recentes de atrito. O mais recente ocorreu após a derrota para o Huracán, quando o defensor deixou o centro de treinamento antes de uma reunião convocada pela comissão técnica. A tensão aumentou após o Mundial de Clubes, no qual ele não atuou em nenhuma partida, fato que marcou a decisão de Russo de afastá-lo definitivamente do elenco principal.

continua após a publicidade

O defensor chegou ao clube de Buenos Aires em fevereiro de 2021, após encerrar passagem pelo Manchester United, da Inglaterra. Com os Xeneizes, foi campeão argentino em 2022, da Copa Argentina em 2019/20 e da Copa da Liga em 2021/22.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Marcos Rojo Boca Juniors
Marcos Rojo comemora gol pelo Boca Juniors (Foto: Reprodução/ Instagram)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias