Boca Juniors rescinde contrato de Marcos Rojo, ex-Manchester United
Defensor não está nos planos do técnico Miguel Ángel Russo e é desligado do clube
Marcos Rojo acertou a rescisão de contrato com o Boca Juniors e deixará o clube nos próximos dias. A proposta de encerramento do vínculo foi apresentada pela diretoria do clube, liderada pelo presidente Juan Román Riquelme, após o técnico Miguel Ángel Russo informar que não contava com o zagueiro para a sequência da temporada.
As informações são do portal argentino "TyC Sports". Inicialmente, Rojo pretendia permanecer na equipe, mas mudou de posição após refletir sobre a situação. Estudiantes e Racing surgem como possíveis destinos para o jogador de 35 anos, agora livre no mercado.
A relação desgastada de Boca e Rojo
A relação entre Rojo e o Boca já vinha desgastada, com episódios recentes de atrito. O mais recente ocorreu após a derrota para o Huracán, quando o defensor deixou o centro de treinamento antes de uma reunião convocada pela comissão técnica. A tensão aumentou após o Mundial de Clubes, no qual ele não atuou em nenhuma partida, fato que marcou a decisão de Russo de afastá-lo definitivamente do elenco principal.
O defensor chegou ao clube de Buenos Aires em fevereiro de 2021, após encerrar passagem pelo Manchester United, da Inglaterra. Com os Xeneizes, foi campeão argentino em 2022, da Copa Argentina em 2019/20 e da Copa da Liga em 2021/22.
