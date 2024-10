Com frango de Rochet, Peru vence Uruguai nas Eliminatórias

Miguel Araujo comemora o gol da vitória do Peru sobre o Chile, nas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Ernesto Benavides/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 00:23 • Lima (PER)

O Peru derrotou o Uruguai por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Nacional de Lima. Quase no fim da partida, encerrada na madrugada deste sábado (12), Miguel Araujo fez o único gol da partida, contando com o frango de Rochet, goleiro do Internacional. Com isso, a Celeste, em momento turbulento entre o técnico Marcelo Bielsa e jogadores, continua na 3ª colocação, com 15 pontos, enquanto a Blanquirroja chegou a seis pontos e deixou a lanterna para o Chile, que tem cinco.

Como foi a partida

Em etapa inicial morna, o Uruguai assustou a equipe mandante. Darwin Núñez finalizou o cruzamento, na primeira boa chance, mas cabeceou nas mãos de Gallese. No decorrer da partida, o Peru melhorou e quase abriu o placar. Peña soltou um balaço de fora da área para a defesa de Rochet.

No segundo tempo, as seleções encontraram dificuldades para criar grandes oportunidades. Na reta final, o Peru impôs mais volume de jogo, até chegar ao gol. Miguel Araujo aproveitou o cruzamento de Quispe na área, aos 42 minutos, e cabeceou em cima de Rochet, que falhou ao deixar a bola passar: 1 a 0.

O que vem por aí?

Na terça-feira (15), o Peru visita a Seleção Brasileira, às 21h45m (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Mais cedo, o Uruguai recebe o Equador, às 20h30m (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Peru 1 x 0 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo

9ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 22h30m (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)

🥅 Gol: Miguel Araujo, 42'/2ºT (1-0)

🟨 Cartão amarelo: Nández (URU)

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Miguel Araujo, Zambrano e Abram; Polo, Sonne (Archimbaud), Castillo, Peña (Garcés) e Callens (Quispe); Valera (Luis Ramos) e Flores (Reyna).

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Varela, Ugarte e Bueno; Nández (Luciano Rodríguez); Valverde, Fonseca, Arrascaeta e Maxi Araújo; Olivera (Pellistri) e Núñez.