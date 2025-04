Bernardo Fontes brilha e garante vitória importante para o Tondela

O Tondela está na liderança da segunda divisão de Portugal e caminha rumo ao acesso à elite e muito se deve muito à segurança que a equipe possui embaixo de suas traves. O goleiro Bernardo Fontes, ex-Flamengo, é um dos grandes destaques do time na temporada e, neste sábado (12), provou isso mais uma vez ao ser eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1 a 0 sobre o Paços de Ferreira, fora de casa.

Com o resultado, o Tondela segue firme na ponta da tabela, com 57 pontos, sendo sete de vantagem para o Vizela, vice-líder. Além de estar 12 pontos à frente do quarto colocado, restando cinco jogos para o fim do campeonato. Ele falou sobre seu desempenho na partida de hoje e a caminhada da equipe rumo ao acesso à primeira divisão nacional.

“É muito gratificante tudo que estou vivendo, podendo ajudar o Tondela a conquistar vitórias importantes que nos mantém na liderança da Liga. Receber esses prêmios é motivo de orgulho, pois há muito trabalho sendo feito para que o desempenho em campo seja o melhor possível. E nada aconteceria sem meus companheiros, também, pois isso tudo é um trabalho de equipe. Conseguimos mais um resultado positivo hoje, numa partida difícil, fora de casa, e agora é comemorar e já pensar no próximo desafio. Estamos na reta final do torneio, sabemos que perto de alcançar nosso objetivo, então precisamos manter a concentração e o foco para que possamos alcançá-lo”, afirmou.

Entre os melhores da divisão

Nesta temporada, Bernardo soma 29 jogos pelo Tondela e foi eleito quatro vezes o melhor goleiro do mês na Liga de Portugal 2, sendo a última em março. O time, por sua vez, vem de oito jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias consecutivas. Além disso, está entre os goleiros que menos sofrem gols na divisão, acumulando nove partidas sem ser vazado.

O Tondela, de Bernardo Fontes, volta a campo no próximo domingo (20) para enfrentar o Vizela, em partida válida pela rodada 30 da Liga de Portugal 2.