O Paris Saint-Germain recebe o Olympique de Marselha pela 26ª rodada do Campeonato Francês neste domingo (16), às 16h45, no Parc des Princes. Para a partida, o clube da capital emitiu um comunicado aos seus torcedores para evitarem comportamentos ofensivos contra o rival. O PSG tem o receio de que o jogo seja suspenso por conta de atitudes de sua torcida.

A torcida do PSG tem um alvo nas manifestações de ódio: Adrien Rabiot. Existe a preocupação por parte do clube de que os torcedores "ultras" direcionem insultos homofóbicos ao meio-campista. Revelado e com cinco anos no time profissional dos parisienses, o atleta atua no Olympique de Marselha desde o início desta temporada. Antes de voltar a França, ele passou entre 2019 e 2014 na Juventus, da Itália.

Comunicado do PSG

Por meio de uma mensagem nas redes sociais, o PSG alertou a possibilidade de suspensão do jogo aos seus torcedores devido ao mau comportamento. Segundo o jornal "L'Équipe", funcionários do clube foram preparados para o cenário de cancelamento da partida amanhã.

— Depois de uma classificação histórica em Anfield, todos os olhares estão postos no jogo de domingo contra o Olympique de Marselha! Os torcedores parisienses e ingleses demonstraram que o respeito entre arquibancadas transcende fronteiras. Vamos demonstrar esse mesmo respeito no domingo, aqui em Paris, no Parque dos Príncipes — escreveu o PSG.

Em dezembro de 2024, o árbitro Benoît Bastien interrompeu temporariamente a partida entre PSG e Lyon devido a gritos homofóbicos vindos da arquibancada. O PSG iniciou diálogos com a CUP, o único grupo de torcedores "ultras" autorizado a frequentar o estádio, a fim de aliviar a tensão antes do confronto contra o Olympique.